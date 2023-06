Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 456 000 $ au FestiVoix de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 456 000 $ au FestiVoix de Trois-Rivières, qui se déroule du 29 juin au 9 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant neuf jours, la ville de Trois-Rivières vibrera au rythme de la musique. Plus de cent spectacles sont prévus en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières et de son quartier historique ainsi qu'aux abords du fleuve Saint-Laurent, de quoi satisfaire tous les goûts. Des artistes émergents et de renom, venus de partout au Québec et de l'international, plongeront le public dans une ambiance électrique.

Citations :

« Cette année, le FestiVoix de Trois-Rivières souligne son 30e anniversaire. Trente ans de festivités et de découvertes évoquant de bons souvenirs! C'est l'occasion pour moi de féliciter l'équipe organisatrice, qui a su, d'une année à l'autre, relever des défis et offrir au public des moments mémorables. Cela témoigne du professionnalisme de notre industrie événementielle. Je vous invite à venir en grand nombre, en famille ou entre amis, célébrer toutes ces années de musique avec vos artistes favoris et à profiter de votre passage pour vivre de nouvelles expériences. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le FestiVoix de Trois-Rivières est reconnu comme l'un des événements culturels majeurs en Mauricie. En réunissant chaque année des artistes québécois et de l'étranger, ce rendez-vous contribue assurément à dynamiser notre industrie touristique tout en générant des retombées économiques importantes. C'est l'occasion pour les festivaliers d'encourager les commerçants locaux et de visiter notre belle région. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

