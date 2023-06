Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 18 000 $ à la Classique Pif Portes Mackie

QUÉBEC, le 26 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 18 000 $ à la Classique Pif Portes Mackie, qui a lieu à Sherbrooke jusqu'au 2 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'un des plus grands tournois de balle lente en Amérique du Nord, la Classique Pif Portes Mackie accueille depuis plus de quarante-cinq ans les meilleures équipes féminines et masculines du Canada et des États-Unis. En plus d'assister à leurs plus belles prouesses, les familles auront l'occasion de se divertir avec les magnifiques feux d'artifice, le parc de jeux gonflables, les spectacles, sans oublier l'impressionnante compétition de coups de circuit. Les adultes comme les enfants y trouveront leur compte.

« En plus de mettre en lumière nos athlètes, ce rendez-vous fait la promotion des saines habitudes de vie. Félicitations aux promoteurs, qui ont su, d'une année à l'autre, présenter un tournoi de haut calibre, faisant ainsi des Cantons-de-l'Est une destination touristique de choix. J'invite les amateurs de la balle lente à venir nombreux encourager leurs favoris et à prolonger leur séjour dans la région pour notamment profiter de ses installations de plein air. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Classique Pif Portes Mackie accueille chaque année de milliers de participants, ce qui dynamise notre région et génère des retombées économiques importantes. Ce tournoi est devenu, au fil des ans, une tradition estivale sherbrookoise très appréciée du public. Il permet ainsi à de nombreuses familles de passer de bons moments et de se forger des souvenirs mémorables. J'invite les visiteurs à découvrir notre belle région et à profiter de l'accueil chaleureux de sa population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

