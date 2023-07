Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 175 000 $ à la Fête du Lac des Nations

QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 175 000 $ à la Fête du Lac des Nations, qui a lieu à Sherbrooke jusqu'au 23 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 42 ans, la Fête du Lac des Nations permet à de nombreuses familles de passer un bon moment dans une ambiance festive alliant un programme musical relevé avec des activités pour tous, des spectacles pyromusicaux et une sélection de kiosques d'artisans et de restaurateurs locaux.

Citations

« Les festivals et événements dynamisent l'industrie événementielle locale et génèrent des retombées économiques et touristiques importantes pour nos régions. Votre gouvernement est fier de s'associer au succès de la Fête du Lac des Nations. Ce rendez-vous permet chaque année à de nombreux artistes de renom et de la relève de mettre en lumière leurs talents, en plus de réjouir petits et grands avec une foule d'activités. Bravo à l'équipe organisatrice qui a orchestré d'une main de maître ce rassemblement festif! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les nombreux événements qui font la renommée des Cantons-de-l'Est, la Fête du Lac des Nations se distingue notamment par la grande variété des artistes et des genres musicaux qu'elle propose, allant du populaire au hip-hop en passant par le rock, le country, le rap, l'électro et le québécois. Il s'agit sans contredit d'un incontournable! J'invite les visiteurs à venir s'y divertir en grand nombre et à prolonger leur séjour dans les environs pour visiter la panoplie d'attraits de notre région. Bonnes festivités! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;

favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

