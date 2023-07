Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 15 000 $ à la Fête des guitares du Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 15 000 $ à la Fête des guitares, qui a lieu à Lac-au-Saumon jusqu'au 8 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Fête des guitares du Québec est un festival de renommée internationale qui célèbre la musique et l'habileté des artistes. En mettant en lumière nos musiciens émergents et de renom, ce festival contribue au rayonnement de notre industrie événementielle. Voilà une occasion unique pour se divertir et faire de belles découvertes musicales.

Citations :

« Les festivals et événements sont une vitrine importante de notre industrie touristique. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs y participent durant leur séjour, rehaussant au fil des ans l'attractivité de notre destination. La Fête des guitares fait partie de ces événements qui suscitent un engouement et traduisent la reconnaissance des artisans de notre industrie événementielle. Je vous invite à venir nombreux célébrer avec vos artistes favoris et profiter du plein air. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque début d'été est un moment excitant pour tous. Invitante, dynamique et rassembleuse, la vaste programmation d'événements prévue pour l'ensemble du Québec occupe une place de choix dans nos cœurs. Parmi les événements de renom, on retrouve la Fête des guitares du Québec, qui est une occasion sans pareil pour les Québécois et Québécoises de se retrouver et de célébrer ensemble. Je suis fière que notre gouvernement appuie ce rendez-vous, qui fait la promotion de nos artistes tout en permettant à notre région de rayonner. Bon festival à tous! »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :



consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;

favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

