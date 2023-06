Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 1 500 000 $ au Festival international de jazz de Montréal

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 500 000 $ au Festival international de jazz de Montréal, qui se déroule jusqu'au 8 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival réunit chaque année des centaines de musiciens venus de partout au Québec et de l'international. Il est considéré comme l'un des plus grands festivals de jazz au monde. Pour cette édition, 150 concerts en salle et plus de 300 en accès libre sont au programme. Des milliers de visiteurs sont attendus de partout.

Citations :

« Les festivals et événements sont une vitrine du dynamisme de notre industrie événementielle et touristique. C'est pourquoi votre gouvernement est fier de soutenir le Festival international de jazz de Montréal, qui est apprécié par des milliers de visiteurs année après année. Bravo aux promoteurs pour leur persévérance! Au fil des ans, cet événement a permis à de nombreux artistes émergents, mais aussi à ceux de renommée internationale, de se produire, générant ainsi des retombées économiques importantes pour la métropole. J'invite le public à venir nombreux profiter de ces instants de fête pour se dépayser! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international de jazz de Montréal fait partie de l'ADN de la métropole. Ce rendez-vous incontournable, en plus de générer des retombées économiques importantes, participe au développement culturel et touristique de Montréal. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en lui accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMHQC/

https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Alexandre Brassard, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 446-5827; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746