Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival de films CINEMANIA

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 388 000 $ au Festival de films CINEMANIA, qui se déroule à Montréal jusqu'au 16 novembre 2025. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Célébrant son 31e anniversaire cette année, le Festival de films CINEMANIA est le plus important festival de films francophones en Amérique du Nord. C'est à travers les nombreuses activités qu'il propose, telles que des projections, des tables rondes, des conférences, des classes de maître, des événements de réseautage et des compétitions officielles que le Festival a acquis sa renommée mondiale. L'événement invite à la fois les publics professionnels et les publics familiaux à partager leur passion du septième art autour d'une panoplie d'œuvres cinématographiques francophones en tout genre. Plus d'une centaine de films de partout dans la francophonie seront présentés, dont certains en première québécoise ou nord-américaine.

Citations

« Lieu de rencontre pour les créateurs francophones de partout à travers le monde, le Festival de films CINEMANIA positionne le Québec comme une destination culturelle phare pour les professionnels et les passionnés de cinéma. Je remercie l'organisation pour son dévouement à concevoir un festival ouvert à tous qui contribue grandement au rayonnement à la fois local et international de notre culture cinématographique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Depuis les tout débuts de cet événement, la qualité́ de ses programmes et de ses représentations attire un public averti. CINEMANIA favorise la vitalité économique de la métropole, en plus de participer à son rayonnement partout au Québec. Je suis fière que notre gouvernement accorde son soutien à ce festival qui, j'en suis sûre, contribuera de façon marquée à la vie culturelle et touristique de Montréal. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Festival de films CINEMANIA met en lumière tout le talent et la créativité du cinéma d'expression française, ici même à Montréal. Cet événement contribue à faire vivre notre culture sous toutes ses formes et renforce la place de la métropole comme capitale culturelle en Amérique du Nord. En le soutenant, notre gouvernement réaffirme son engagement envers le rayonnement culturel et l'attractivité internationale de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 180 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 108 000 $ en vertu de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de la Culture et des Communications a accordé un montant de 40 000 $ en vertu de son programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival de films CINEMANIA en accordant une somme de 60 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme :

Facebook XLinkedIn YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]