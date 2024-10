Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Près de 210 000 $ au Festival international de la poésie

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 208 010 $ au Festival international de la poésie qui a lieu à Trois-Rivières jusqu'au 13 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de la poésie, qui célèbre cette année sa 40e édition, est un événement centré sur les richesses poétiques de la langue. Pendant 10 jours, divers ateliers et activités se déroulent dans les bars, restaurants, galeries d'art, écoles et bibliothèques de la ville de Trois-Rivières. L'élément phare du Festival cette année est la suspension de 5000 poèmes au parc Champlain.

Citations

« Le Festival international de la poésie offre une occasion unique de célébrer la grandeur et la richesse de notre langue, tout en faisant découvrir plusieurs autrices et auteurs talentueux d'ici et d'ailleurs. Je suis fier que notre gouvernement s'associe au succès de cet événement qui contribue au développement et à l'effervescence de la culture poétique québécoise. Je félicite les personnes qui œuvrent à l'organisation de l'événement et souhaite à tous et à toutes un excellent festival. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement est fier de soutenir le Festival international de la poésie pour sa 40e édition, un événement qui fait rayonner la langue française et qui contribue à présenter la région comme une destination touristique de premier plan. En plus de ses retombées culturelles, le Festival génère des bénéfices économiques importants pour les commerces locaux. Je souhaite à tous les participants un séjour mémorable et les invite à découvrir les nombreux attraits de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international de la poésie permet aux gens d'ici et d'ailleurs de vivre au rythme des mots et des expressions. Férus d'art et de lettres seront servis! Je veux remercier chaleureusement Maryse Baribeau et Gaston Bellemare pour leur contribution inestimable à la vie culturelle de Trois-Rivières. Grâce à leur engagement, cette ville est reconnue comme la capitale de la poésie. Aux nombreux visiteurs chez nous pour l'occasion, je leur souhaite de célébrer la poésie et de profiter de nos magnifiques attraits. Bon succès à cette 40e édition! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival 134 010 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux en littérature.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival 134 010 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux en littérature. Le ministère du Tourisme lui verse 74 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations medias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations medias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]