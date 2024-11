Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Plus de 300 000 $ à la 30e édition du Festival CINEMANIA

QUÉBEC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 308 000 $ à la 30e édition du Festival CINEMANIA, qui se déroule jusqu'au 17 novembre 2024. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Fondé en 1995, le Festival CINEMANIA célèbre cette année 3 décennies consacrées à la promotion du cinéma francophone, en offrant une plateforme unique aux films de qualité provenant de tous horizons. L'événement s'est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable pour les amatrices et amateurs de cinéma, attirant tant des spectatrices et spectateurs que des professionnelles et professionnels de l'industrie.

L'édition 2024 marque un jalon important dans l'histoire du Festival, avec un programme exceptionnel soulignant son engagement à promouvoir la diversité des voix et la découverte de nouveaux talents. Avec des avant-premières, des rétrospectives et des rencontres avec des réalisatrices et réalisateurs, CINEMANIA contribue activement à faire rayonner la culture cinématographique francophone à l'échelle internationale.

Citations

« Pour ses 30 ans, CINEMANIA continue d'incarner un événement phare pour le cinéma francophone. C'est un festival qui met en lumière l'audace et la richesse des productions internationales et québécoises. Je suis fier que notre gouvernement soutienne un événement aussi prestigieux, qui contribue à la vitalité culturelle du Québec et à son rayonnement. Félicitations aux organisatrices et organisateurs ainsi qu'aux artisanes et artisans des films présentés pour leur dévouement et leur créativité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival CINEMANIA, qui fait rayonner le cinéma francophone et l'ensemble des artisanes et des artisans qui y contribuent avec passion. Ce festival attire un vaste auditoire, renforce l'attractivité du Québec et génère des retombées importantes. Bravo à l'équipe organisatrice, qui offre chaque année une expérience unique aux festivalières et festivaliers. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient le Festival grâce à une somme de 150 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications lui accorde une aide de 50 000 $ qui découle du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation, pour CINEMANIA Pro 2024.

Le ministère du Tourisme verse 108 000 $ à l'événement grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

