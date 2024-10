Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 700 000 $ à la Coupe du monde UCI MTB Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 699 000 $ à la Coupe du monde UCI MTB Mont-Sainte-Anne, qui a lieu jusqu'au 6 octobre.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Coupe du monde UCI MTB Mont-Sainte-Anne est une étape marquante dans la Série mondiale WHOOP UCI de vélo de montagne. Les personnes participantes et les spectateurs pourront également se divertir en prenant part aux soirées après-courses et en parcourant le village des exposants.

Citations :

« Voir les athlètes de vélo de montagne dévaler les pistes en forêt à toute vitesse est un spectacle unique qu'il vaut la peine de voir en personne. J'invite toute la population à venir encourager ces cyclistes, qui représentent de merveilleux modèles de persévérance dans la pratique de leur discipline sportive pour notre jeunesse. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Quelle fierté pour la région de la Capitale-Nationale de recevoir cette importante épreuve de la Série mondiale WHOOP UCI de vélo de montagne. Cet événement accueillant les meilleurs athlètes et leur entourage est une vitrine incroyable pour le Québec à l'échelle internationale. J'invite chaleureusement les visiteurs à se laisser charmer par les différents attraits touristiques et les multiples activités de plein air offertes dans la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est toujours une fierté de voir les événements de la région soutenus par notre gouvernement. Ces événements, comme cette étape finale de la coupe du monde, contribuent à faire connaître notre coin de pays et à le faire rayonner dans le but de séduire les personnes participantes et leur entourage et de les inciter à revenir visiter la région. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde 500 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 199 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

