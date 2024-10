Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 10 000 $ au Festival de l'Oie des neiges

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 8 000 $ pour le Festival de l'Oie des neiges, qui a lieu à Saint-Joachim jusqu'au 14 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de l'Oie des neiges célèbre chaque année le grand retour des oiseaux migrateurs et des oies des neiges au cap Tourmente et sur les berges du Saint-Laurent. Les festivités de la 29e édition promettent de satisfaire un public de tout âge en proposant une foule d'activités et de spectacles pour l'occasion.

Citations :

« Ce grand spectacle naturel rassemble chaque année les ornithophiles et les personnes curieuses de prendre part à cet événement unique. Ce sont les festivals en tout genre comme celui-ci qui dynamisent nos régions et incitent les touristes à découvrir le Québec. J'invite chaleureusement les personnes participantes à profiter de leur séjour pour arpenter la région de la Capitale-Nationale et se laisser séduire par ses charmes multiples. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis près de 30 ans, le Festival de l'Oie des neiges incarne une tradition précieuse, célébrant l'arrivée majestueuse de ces oiseaux migrateurs. C'est une occasion unique de se reconnecter avec la nature tout en vivant des expériences culturelles et festives aux côtés des gens d'ici et des visiteurs. Je suis fière du soutien que le gouvernement accorde à cette fête qui met en valeur les richesses naturelles et humaines de la Côte-de-Beaupré. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent dorénavant bénéficier d'ententes biennales.

