QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 62 000 $ au Salon du livre des Premières Nations qui se déroule à Québec jusqu'au 17 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2011, le Salon du livre des Premières Nations est une occasion de promotion et de diffusion de la littérature autochtone. Il convie une trentaine d'autrices et d'auteurs des Premières Nations, les éditrices et les éditeurs et le grand public à une foule d'activités. Le programme de l'événement met de l'avant des spectacles, des animations jeunesse, des séances de dédicaces, des conférences et des tables rondes afin de contribuer au dynamisme littéraire des Premières Nations au Québec. Depuis 2015, le Salon est organisé par Kwahiatonhk!, un organisme ayant pour mission de favoriser le développement et le rayonnement du livre autochtone ainsi que de ses artisanes et artisans.

« Notre gouvernement est fier de soutenir, une fois de plus cette année, le Salon du livre des Premières Nations, un événement qui crée un espace de rencontre avec les cultures autochtones et qui nous permet de découvrir la richesse et la beauté de la littérature autochtone. Cette dernière contribue à enrichir le paysage littéraire du Québec et favorise le rapprochement entre les nations. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre des Premières Nations est bien plus qu'un événement littéraire; c'est un lieu de partage, de découverte et de reconnaissance des voix et des cultures autochtones. Je le dis souvent et je le vois sur le terrain, on se connaît très peu. Ce salon du livre est une belle occasion pour aller à la rencontre de l'autre. Avec ce financement, nous affirmons notre engagement à célébrer la richesse des traditions et des histoires des Premières Nations, essentielles à l'identité québécoise et à notre diversité culturelle. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 40 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communication accorde une somme de 2 000 $ découlant du programme Aide au développement culturel autochtone - volet 1 Entente de développement culturel autochtone .

Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit remet 20 000 $ dans le cadre du programme Projets ponctuels autochtones.

