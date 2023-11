Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 45 000 $ au Salon du livre des Premières Nations

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 47 000 $ au Salon du livre des Premières Nations, qui se déroule à Québec jusqu'au 19 novembre prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Réalisé par Kwahiatonhk!, le Salon du livre des Premières Nations est une invitation à découvrir la littérature produite par des écrivaines et écrivains autochtones francophones du Québec. Une foule d'activités ludiques et éducatives, mettant de l'avant une vingtaine d'auteures et auteurs des Premières Nations et des Inuit, sont proposées aux visiteuses et visiteurs, notamment des ateliers de création, des spectacles et des rencontres, le tout dans divers lieux de la ville de Québec.

Citations

« Le Salon du livre des Premières Nations est un événement culturel unique dans l'univers du livre du Québec. Le nombre grandissant de poètes, romancières, romanciers et dramaturges autochtones démontre la vitalité de cette littérature tant unique que diversifiée. Toutes ces créatrices et tous ces créateurs méritent d'être connus et reconnus pour leur apport à la culture. Inspirées souvent de leur héritage, leurs œuvres nous permettent de nous immerger dans le monde fascinant des cultures des Premières Nations. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement est fier de s'associer au Salon du livre des Premières Nations qui met en valeur le talent et les perspectives uniques d'autrices et d'auteurs des 11 nations autochtones du Québec. Je suis particulièrement heureux de voir leurs cultures mises en valeur par un événement grand public, qui propose des activités originales et représentatives des particularités de chaque nation. C'est un rendez-vous à venir explorer le Salon en grand nombre! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 32 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre.

Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit lui attribue une somme de 15 000 $ découlant du programme Projets ponctuels autochtones.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X YouTube Instagram

Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit

Facebook X YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388