Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 210 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 28 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une somme de 213 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui se déroule jusqu'au 2 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue offre aux amatrices et amateurs de cinéma un programme varié qui célèbre le cinéma sous toutes ses formes : des longs, moyens et courts métrages, des documentaires, des films d'animation et bien plus. Pendant 6 jours, il présente aux festivalières et festivaliers un grand nombre de productions cinématographiques de calibre international. Cet événement place Rouyn-Noranda parmi les lieux phares de la culture et du 7e art au Québec.

« Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue contribue à faire de Rouyn-Noranda un pôle culturel dynamique. En plus d'être une vitrine exceptionnelle pour le cinéma d'auteur d'ici, cet événement est l'occasion de révéler de nombreux cinéastes de la relève et d'initier le jeune public au 7e art. Je dois souligner le travail et la vision de l'organisation qui propose toujours un programme audacieux. J'invite la population de la région à participer à son festival et tous les cinéphiles du Québec à découvrir toutes les surprises qui les attendent en Abitibi-Témiscamingue. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, qui fait rêver et réfléchir chaque année des milliers de festivaliers. Cet événement unique dynamise l'industrie touristique de la région, tout en générant des retombées économiques importantes. Il permet à nos artistes de s'illustrer tout en donnant l'occasion aux cinéphiles de découvrir des œuvres cinématographiques internationales, contribuant ainsi à la renommée du Québec comme destination de choix. Je souhaite que les visiteurs soient nombreux à y assister. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue rendent notre région attrayante en cette période automnale. Je suis fier que le gouvernement appuie des rendez-vous accessibles et rassembleurs comme celui-ci. Je salue l'équipe organisatrice qui travaille fort afin de permettre cette rencontre fructueuse entre les gens de l'industrie cinématographique et le public. Voilà une belle occasion de se divertir et de parcourir la région pour encourager ses commerçants. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« La Ville de Rouyn-Noranda est reconnue pour son développement culturel. Toutes les mesures qui permettent aux citoyens de découvrir le 7e art sont saluées. »

Diane Dallaire, mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une aide de 144 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme verse 69 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

