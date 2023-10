Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 43 000 $ aux Délices d'automne

QUÉBEC, le 6 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 43 000 $ aux Délices d'automne, un événement gastronomique qui se poursuit jusqu'au 9 octobre à Trois-Rivières.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

D'une année à l'autre, les Délices d'automne accueillent des visiteurs d'ici et d'ailleurs curieux d'en apprendre davantage sur les produits québécois. Ils ont ainsi la chance de rencontrer des producteurs, des transformateurs et des restaurateurs qui sont heureux de leur communiquer leur passion, notamment par le biais d'ateliers.

Citations :

« Les rendez-vous gourmands enrichissent l'offre touristique de nos régions et bonifient l'économie locale. Les Délices d'automne sont une vitrine exceptionnelle pour les artisans de notre industrie agroalimentaire. Il s'agit d'une porte d'entrée idéale pour aller à la rencontre du public et présenter des produits originaux. J'invite les visiteurs à les encourager et à prolonger leur séjour en Mauricie afin de profiter des activités et des attraits proposés à toute la famille. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Délices d'automne constituent une vitrine exceptionnelle pour les dizaines d'exposants venus de la région et d'ailleurs. La population et les visiteurs auront accès à des produits bien de chez nous! Je suis heureux que notre gouvernement soutienne des événements comme celui-ci en Mauricie, qui favorisent notamment l'achat local. Je salue l'équipe de la Corporation des événements de Trois-Rivières, qui a tout mis en œuvre pour assurer le succès de ce rassemblement festif qui célèbre nos récoltes. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs, qui devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable, pourront bénéficier d'ententes triennales.

