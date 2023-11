Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 113 000 $ au Festival Bach Montréal

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 113 000 $ au Festival Bach Montréal, qui se déroule jusqu'au 3 décembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Plus de 20 000 festivaliers se donnent rendez-vous annuellement, durant les mois de novembre et décembre, à Montréal, à Québec et à Ottawa pour célébrer l'œuvre musicale de Bach, et ce, dans une douzaine de lieux différents. Cette année, près d'une vingtaine de concerts, donnés par des solistes, des orchestres et des chœurs, raviront les adultes et les enfants.

Citations :

« Le Festival Bach Montréal invite les mélomanes à découvrir ou à redécouvrir l'héritage immense légué par cet artiste, qui a marqué d'une trace indélébile l'histoire de la musique à travers le monde. Il célèbre du même coup l'extraordinaire talent d'interprètes québécois et internationaux revisitant les œuvres du maître. Ce rendez-vous leur permet de se produire dans quelques-uns des plus beaux sites architecturaux de la métropole, tels que des lieux de culte exceptionnels, convertis pour l'occasion en magnifiques salles de concert. Bravo aux membres de l'organisation pour cet événement de grande qualité! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les manifestations culturelles contribuent à l'effervescence des villes et à la notoriété du Québec à titre de destination de choix. Le Festival Bach Montréal fait partie des rendez-vous qui bonifient l'offre événementielle de notre belle métropole et qui encouragent les visiteurs à y prolonger leur séjour pour profiter des lieux touristiques s'y trouvant. Que ce soit à la Maison symphonique de Montréal ou à la basilique de l'oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal, les amateurs de musique classique tomberont sous le charme de l'œuvre de Bach et apprécieront l'énorme talent des artistes qui s'y produisent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

