Festivals et événements de la métropole 2025 - Près de 350 000 $ à Exclam Montréal

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 349 500 $ à Humour et Innovations pour la tenue du festival Exclam Montréal, qui se déroulera du 17 au 24 mai prochains.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Plus de 40 artistes issus de la francophonie seront à l'honneur lors de cette deuxième édition du festival, qui se tiendra dans le Quartier latin. La programmation d'Exclam Montréal propose notamment de découvrir les demi-finalistes pour l'Afrique, l'Amérique et l'Europe du concours international La Relève, par Montreux. De plus, le festival permettra aux gens d'être au cœur de l'innovation en humour en participant à la soirée Babel, qui présentera entre autres deux numéros en traduction simultanée.

Citations :

« La réputation de Montréal en tant que capitale francophone du rire se confirme grâce à la tenue d'un autre festival d'humour à portée internationale. Ce seront des humoristes de la francophonie de partout dans le monde qui se rassembleront dans notre métropole et qui la feront rayonner. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En appuyant Exclam Montréal, notre gouvernement réaffirme son engagement envers la vitalité du français et la richesse de la francophonie. Ce festival fait rayonner nos accents, nos talents et notre créativité, en plus d'ouvrir la scène à une relève audacieuse. Montréal est l'endroit tout désigné pour célébrer cet humour qui nous rassemble et nous ressemble. J'invite tout le monde à venir rire, découvrir et s'émerveiller lors de cette deuxième édition. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue d'Exclam Montréal en accordant une somme de 300 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de la Langue française soutient des activités humoristiques s'adressant aux jeunes dans le cadre d'Exclam Montréal en octroyant 49 500 $ par le biais du Programme de promotion et de valorisation de la langue française.

