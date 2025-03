Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 140 000 $ au Festival Art Souterrain

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 143 500 $ au Festival Art Souterrain, qui débute demain et se déroule jusqu'au 6 avril prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de 15 ans, ce rendez-vous culturel permet de mettre de l'avant le réseau souterrain du centre-ville de Montréal. Cette année, c'est sur le thème de l'Habitat que le parcours souterrain et urbain expose une trentaine d'œuvres d'art contemporain imaginées par différents créateurs et créatrices d'ici et d'ailleurs. La programmation propose également des activités de médiation, des ateliers animés, des visites guidées ainsi que des rencontres avec des artistes.

Citations :

« Au fil des ans, le Festival Art Souterrain de Montréal s'est imposé comme un incontournable pour les passionnés d'art contemporain. Chaque année, il fait briller le savoir-faire de nos industries culturelle et événementielle. Des événements comme celui-ci enrichissent l'offre touristique du Québec, contribuent à son attractivité et génèrent d'importantes retombées économiques. C'est donc avec fierté que notre gouvernement s'associe à ce festival. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Art Souterrain attire des gens de toutes les générations, adeptes d'art contemporain ou néophytes, faisant de ce rendez-vous un événement accessible et inclusif. Les œuvres présentées mettent de l'avant la personnalité avant-gardiste de la métropole et participent à son dynamisme. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival Art Souterrain donne rendez-vous aux amateurs d'art contemporain dans les lieux inattendus de la métropole afin qu'ils puissent partir à la rencontre d'œuvres uniques. Je salue l'équipe organisatrice qui, grâce à sa vision et à son audace, réussit à mettre en valeur le réseau souterrain de Montréal pour en faire une vaste scène de découvertes inédites. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 51 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du festival en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient l'événement grâce à une somme de 42 500 $ découlant du programme Programmation spécifique.

