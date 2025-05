Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 303 000 $ à Piknic Électronik

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 303 000 $ pour la tenue de Piknic Électronik, qui a lieu les dimanches à compter du 18 mai et jusqu'au 12 octobre prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant plusieurs semaines, le parc Jean-Drapeau devient l'hôte de rendez-vous festifs auxquels assistent de nombreux adeptes de musique électronique. Comme chaque année, des DJ émergents et de renommée internationale se succèderont dans la métropole, afin de dynamiser les dimanches de l'été.

Citations :

« Les festivals sont une formidable occasion de sortir et de faire de nouvelles découvertes, dans toutes sortes de domaines. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer à Piknic Électronik, qui permet chaque année à des artistes émergents et de renom de mettre en lumière leur talent, tout en dynamisant notre industrie touristique et en participant à l'effervescence événementielle de Montréal. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a travaillé fort pour assurer la réussite de cette édition et offrir aux visiteurs une expérience unique! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Piknic Électronik est un événement très attendu du calendrier estival des Montréalais. Chaque dimanche, ce sont des milliers de festivaliers qui se réunissent au parc Jean-Drapeau pour acclamer des artistes de partout. C'est un rendez-vous qui anime notre métropole et la fait rayonner à travers le monde. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 233 000 $ à Piknic Électronik par le biais du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de Piknic Électronik en accordant une somme de 70 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

