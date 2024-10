Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec soutient la tenue du Forum InCyber Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec apporte son appui au Forum InCyber Amérique du Nord, qui se déroule aujourd'hui et demain à Montréal, au Palais des congrès.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, en ont fait l'annonce.

Depuis trois ans, le Forum InCyber rassemble et mobilise les professionnelles et professionnels qui œuvrent dans le secteur de la cybersécurité. Conférences, présentations et rencontres sont au programme pour deux journées d'échanges et de partage sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les nouvelles technologies.

Citations :

« Le Forum InCyber est l'événement tout indiqué pour les expertes et experts en technologie et en cybercriminalité. En plus de faire rayonner la métropole, ce forum met de l'avant l'innovation d'ici et permet à l'écosystème entrepreneurial montréalais de consolider son positionnement dans ce créneau d'avenir. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je me réjouis que les organisateurs aient de nouveau choisi le Québec pour tenir cette troisième édition de l'événement. Les discussions qui y auront lieu autour de sujets cruciaux tels que la cybersécurité sont d'une importance capitale, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Le Forum offre une occasion unique au gouvernement de partager des perspectives sur la sécurité de l'information quant à ses services numériques. Cela témoigne du rôle de premier plan que joue le Québec dans le renforcement de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces à l'échelle internationale. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Ce sont quelque 5 000 personnes qui prennent part, en ce moment, à cet événement phare où plus de 250 intervenantes et intervenants prendront la parole. Ils proviennent de partout à travers le monde, notamment de l'OTAN, de la Gendarmerie nationale française et du gouvernement du Texas. Il n'est pas étonnant que Montréal ait été choisie pour tenir ce grand rendez-vous, car le Québec est l'un des leaders dans le monde en matière de sécurité numérique. La présence d'entreprises reconnues comme chefs de file, en plus de la trentaine de chaires de recherche et de laboratoires, contribue à bien nous positionner. Ce forum est une formidable vitrine pour le Québec et l'occasion de faire briller notre industrie et notre expertise dans un contexte international. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Forum InCyber en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique contribue à la tenue du Forum InCyber en accordant une somme de 47 000 $.

Ce rendez-vous est un très bon exemple d'événements de calibre mondial sur lesquels le Québec veut miser dans le cadre de son Plan d'action en tourisme d'affaires - 2023-2026 : Maximiser le potentiel du secteur.

