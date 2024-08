Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 500 000 $ au festival ÎLESONIQ

QUÉBEC, le 9 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 530 000 $ au festival ÎLESONIQ, qui se déroule à Montréal jusqu'au 11 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Grand rendez-vous estival des amateurs de musique électronique, ÎLESONIQ propose un programme composé d'une cinquantaine de DJ de tous les horizons. Pour sa neuvième édition, le festival ajoute manège, art, structures gonflables et lasers à son offre de spectacles, pour une expérience encore plus électrisante.

Citations :

« Ce sont des milliers de personnes qui se rendent chaque année à Montréal pour participer à cet événement musical et qui en profitent pour séjourner dans la métropole. Vecteur d'attraction, le festival ÎLESONIQ contribue au rayonnement touristique du Québec. J'encourage chaleureusement les visiteurs à se laisser charmer par les nombreux attraits de la région et les activités qui l'animent! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Montréal se taille une place de choix dans le monde de la musique électronique, et ÎLESONIQ contribue justement à la renommée de notre métropole dans ce créneau. Des talents d'ici comme d'ailleurs s'illustrent sur scène et font rayonner Montréal à l'international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 450 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en attribuant une somme de 80 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

