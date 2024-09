Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 265 000 $ au Festival international de musique POP Montréal

QUÉBEC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 267 000 $ au Festival international de musique POP Montréal, qui a lieu jusqu'au 29 septembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de musique POP Montréal est le rendez-vous culturel de l'art indépendant tant attendu autant par les amateurs que par les connaisseurs d'art. L'événement rassemble, pour sa 23e édition, des artistes qui touchent à toutes les formes d'art, émergents et connus, d'ici et d'ailleurs, dans une programmation des plus colorées. Celle-ci regroupe notamment des spectacles de musique, des projections cinématographiques et artistiques, les Puces POP et bien plus encore.

Citations :

« Je suis enchanté de voir le festival POP Montréal mettre en avant nos artistes de la relève. Cet événement fait partie de ceux qui ravivent la passion des Québécois pour la musique tout en promouvant les talents émergents. Un grand merci à toute l'équipe de POP Montréal pour ce rendez-vous culturel incontournable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Chaque année, le festival fait briller le talent des artistes indépendants pour le plus grand bonheur des personnes participantes qui se déplacent dans la métropole pour l'occasion. Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir cet événement artistique! J'invite les visiteurs à profiter pleinement de leur passage à Montréal pour se laisser charmer par la culture, la gastronomie et les activités qui animent la ville. Bon événement! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelle, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 120 000 $ dans le cadre du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 77 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant, pour l'édition 2024, une somme de 70 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

