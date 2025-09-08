OTTAWA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public de fermetures temporaires de trottoirs qui auront lieu sur la Colline du Parlement en raison de travaux de construction. Ces travaux sont nécessaires pour permettre la relocalisation d'infrastructure souterraine.

La seconde phase des travaux devrait avoir lieu du lundi 8 septembre au jeudi 18 décembre 2025.

Les zones touchées comprennent les suivantes :

le côté est du parterre avant

le trottoir à côté de l'entrée du gouverneur général à l'édifice de l'Est

Pendant les travaux, certains trottoirs seront fermés.

Pour assurer la sécurité du public, des enceintes de protection seront installées autour des zones touchées par les travaux.

On recommande aux visiteurs de se conformer à toute la signalisation et aux directives sur place.

SPAC remercie le public de sa patience et de sa collaboration pendant l'exécution de ces travaux nécessaires.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]