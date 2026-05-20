GATINEAU, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que les ponts suivants seront fermés le dimanche 24 mai pour permettre le déroulement de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa :

le pont Alexandra : de 6 h à 13 h

la traverse des Chaudières : de 6 h à 11 h

Durant cette période, les ponts demeureront accessibles aux cyclistes et aux piétons.

Pour de plus amples renseignements sur les ponts gérés par la Commission de la capitale nationale (CCN), veuillez consulter la page Fermetures de la CCN.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur les ponts et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)