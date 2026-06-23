Le gouvernement du Canada souligne le lancement du réseau énergétique de quartier modernisé de la région de la capitale nationale

GATINEAU, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre en écologisant ses propres activités, afin de montrer l'exemple.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a souligné le lancement du réseau énergétique de quartier (REQ) modernisé de la région de la capitale nationale (RCN). Cette modernisation s'inscrit dans le Programme d'acquisition de services énergétiques (PASE), qui est l'une des principales initiatives du gouvernement fédéral visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant de ses activités.

L'annonce coïncide avec la conférence 2026 de l'International District Energy Association, qui se tient à Ottawa. Les chefs de file de l'industrie du monde entier y sont venus échanger leurs connaissances et réaliser des progrès à l'égard réseaux énergétiques de quartier à faibles émissions de carbone.

Le réseau modernisé chauffe et refroidit des immeubles fédéraux et non fédéraux à Ottawa et à Gatineau tout en générant considérablement moins d'émissions, en offrant une plus grande fiabilité et en permettant des économies à long terme.

Dans le cadre du PASE, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a transformé des installations construites il y a entre 50 et 100 ans en un réseau moderne, efficace et flexible, alimenté principalement par de l'électricité à faibles émissions de carbone. Grâce à cette modernisation, les installations à vapeur à haute température ont été remplacées par un système d'eau chaude à basse température et des refroidisseurs électriques, ce qui a permis d'améliorer le rendement énergétique, la fiabilité et la sécurité.

Ce projet réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé avec Innovate Energy est d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, dont 1,3 milliard ont été consacrés aux travaux de conception et de construction, et 2,1 milliards au fonctionnement et à l'entretien à long terme des installations. Cela a permis d'assurer la stabilité des coûts à long terme et un bon rendement sur toute la durée du contrat.

Le REQ modernisé de la RCN utilise un éventail équilibré de sources d'énergie, principalement de l'électricité à faibles émissions de carbone qui est complétée par du gaz naturel pendant les pics de demande saisonniers. Cela permet d'assurer un service fiable, efficace et économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le réseau a été conçu pour en permettre l'expansion à d'autres immeubles, y compris ceux d'autres ordres de gouvernement et du secteur privé, qui pourront ainsi bénéficier d'une énergie propre et fiable dans les années à venir.

Citations

« Les Canadiens et les Canadiennes ont conscience de la nécessité de protéger l'air que nous respirons, en particulier dans les villes plus densément peuplées où il y a une forte concentration de véhicules et d'infrastructures. Les réseaux énergétiques de quartier comptent parmi les moyens les plus efficaces de réduire les émissions en milieu urbain, et le Programme d'acquisition de services énergétiques témoigne de l'engagement de notre gouvernement à bâtir un avenir plus durable dans la région de la capitale nationale. Qu'il s'agisse de la conception, de la construction ou du fonctionnement et de l'entretien à long terme des installations, ce projet générera durablement des emplois de qualité dans la région pendant que nous continuons de renforcer l'économie canadienne à faibles émissions de carbone. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le PASE revêt une très grande importance pour la région de la capitale nationale, et EQUANS était idéalement disposée à aider le gouvernement du Canada à réaliser ses objectifs de durabilité. Le partenariat public-privé mis en place pour le PASE a bien fonctionné, car nous poursuivons tous le même objectif : décarboner et écologiser les services de chauffage et de refroidissement du gouvernement du Canada dans la région de la capitale nationale. »

Tom Burton

Directeur général, EQUANS Services Inc.

« La conférence 2026 de l'International District Energy Association à Ottawa reflète la volonté de l'industrie de renforcer les partenariats, d'améliorer l'intégration des systèmes et de faire avancer les choses plus rapidement par la collaboration. Notre communauté internationale se mobilise pour aider les villes et les campus à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie et de résilience. Le Programme d'acquisition de services énergétiques est l'exemple à donner au monde, et Ottawa montre concrètement les choses ambitieuses que le gouvernement fédéral et l'expertise en réseaux énergétiques de quartier peuvent accomplir ensemble. »

Rob Thornton

Président et directeur général, International District Energy Association

Les faits en bref

Les installations sont raccordées au réseau électrique d'Hydro-Québec, ce qui permet une utilisation accrue de l'électricité à faibles émissions de carbone et une diminution progressive de la dépendance au gaz naturel.

Le réseau compte quatre centres énergétiques : le centre énergétique Cliff, les centres énergétiques du pré Tunney et de Gatineau, ainsi que les installations modernisées des Buttes de la Confédération et deux stations de pompage qui permettent le bon fonctionnement du réseau.

Le réseau modernisé comprend plus de 14 kilomètres de conduites de distribution qui en relient les principales composantes dans la RCN.

Le réseau a été conçu pour en permettre l'expansion, fort d'une capacité de chauffage d'environ 200 mégawatts et d'une capacité de refroidissement d'environ 150 mégawatts.

Une entente a été conclue avec Innovate Energy pour la modernisation du REQ de la RCN. Innovate Energy est un consortium de partenaires qui collaborent au projet selon un modèle d'exécution de contrat, dans le cadre d'un partenariat public-privé d'une durée de 35 ans. Ces partenaires sont PCL Constructors Canada Inc., PCL Investments Canada Inc., EQUANS Services Inc. et Black & McDonald.

Le projet témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation : SPAC collabore avec les communautés autochtones à l'égard d'installations commémoratives et d'initiatives de surveillance environnementale, et il tient compte du savoir et des points de vue autochtones tout au long des projets.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected] ; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]