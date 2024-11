KINGSTON, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les utilisateurs d'une fermeture temporaire du pont-jetée LaSalle le samedi 16 novembre afin de permettre l'ouverture du canal de navigation maritime principal.

Ce jour-là :

le pont-jetée sera complètement fermé aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons d'environ 9 h à minuit

le canal de navigation maritime devrait être ouvert à la circulation maritime d'environ midi à 21 h

Pour ouvrir le canal de navigation maritime, notre entrepreneur, Priestly Demolition Inc., prévoit retirer le pont modulaire entre 9 h et midi et de le réinstaller entre 21 h et minuit.

Des conditions maritimes favorables sont requises pour le retrait et la réinstallation du pont modulaire. Si des conditions maritimes défavorables, telles que des vents modérés à forts, étaient prévues ou observées ce jour-là, les travaux seront reportés au prochain jour où la météo est favorable.

On invite les plaisanciers à traverser le pont-jetée le plus tôt possible pendant la période d'ouverture prévue, car le moment de la réinstallation du pont modulaire pourrait changer en fonction des conditions maritimes.

SPAC travaillera avec la Ville de Kingston et les intervenants communautaires pour communiquer tout changement d'horaire. Nous remercions tous les usagers du pont pour leur patience, leur compréhension et leur flexibilité.

SPAC demeure déterminé à protéger la sécurité de la population canadienne en investissant continuellement dans ses infrastructures. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le pont sur notre page du projet du pont-jetée LaSalle.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers: [email protected]