GATINEAU, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux d'entretien pendant la période suivante :

du vendredi 17 avril, à 19 h, au lundi 20 avril, à 6 h

Durant cette période, la promenade demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.



Dans le cadre de cet entretien, le pont sera temporairement fermé pour permettre des travaux annuels de nettoyage du printemps. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]