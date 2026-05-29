GATINEAU, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura une fermeture complète de la traverse des Chaudières pour permettre l'exécution de travaux liés au Projet de renouvellement des structures sud durant la période suivante :

du mardi 2 juin au vendredi 5 juin, de 20 h à 5 h

Durant cette période, la traverse sera fermée dans les deux directions, et seule la circulation locale sera autorisée entre le boulevard Alexandre‑Taché et le chemin privé Zaida Eddy. De la signalisation routière sera installée afin de rediriger les automobilistes du côté de l'Ontario et du Québec.

La traverse demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Dans le cadre de ce projet de réhabilitation, toutes les voies de circulation seront temporairement fermées afin de permettre la réalisation des travaux. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

L'horaire pourrait changer en fonction des conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Contactez les Services des biens immobiliers, https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html