PEMBROKE, ON, July 20, 2026 /CNW/ -- Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura une fermeture de voies en alternance sur le pont des Allumettes afin de procéder au nettoyage annuel du pont pendant la période suivante :

le mardi 21 juillet, de 9 h à 15 h

Durant cette période, une voie sera fermée et une voie demeurera ouverte à la circulation en alternance. Des feux de circulation temporaires seront installés pour diriger la circulation. Les automobilistes pourraient subir des retards.

Cette fermeture n'aura aucune incidence sur les cyclistes et les piétons.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html