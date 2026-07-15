AVIS AU PUBLIC - Fermetures de voies en alternance de nuit sur le pont J.C. Van Horne

CAMPBELLTON, NB, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura des fermetures intermittentes de voies en alternance durant la nuit sur le pont J.C. Van Horne afin de réaliser le nettoyage du pont pendant la période suivante :

du lundi 20 juillet au samedi 25 juillet

Durant cette période, des fermetures de voie unique pourront survenir entre 21 h et 7 h 30 (HA) chaque nuit. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.

Les piétons auront accès à un trottoir en tout temps. Veuillez respecter toute la signalisation et les instructions données par les signaleurs sur place.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)