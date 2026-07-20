AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Lightbound annoncera l'attribution d'un contrat lié à la politique « Achetez canadien »

GATINEAU, QC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, se rendra à Iqaluit, au Nunavut, pour annoncer l'attribution d'un contrat lié à la politique « Achetez canadien » concernant le réaménagement domiciliaire.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : 21 juillet 2026

Heure : 9 h 30

Endroit : Iqaluit (Nunavut)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent à l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] , au plus tard le 20 juillet, à 17 h.

, au plus tard le 20 juillet, à 17 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 21 juillet » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Zohrah Khalili, Conseillère régional de l'Ouest et du Nord, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]