AVIS PUBLIC - Fermeture de voie pendant la nuit sur la traverse des Chaudières

GATINEAU, QC, July 17, 2026 /CNW/ -- Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'une voie de circulation ainsi qu'une voie réservée aux cyclistes et aux piétons seront fermées sur la traverse des Chaudières pour permettre l'exécution de travaux de réhabilitation liés au projet de renouvellement des structures sud durant la période suivante :

du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet, de 19 h à 5 h

Durant cette période, la traverse demeurera ouverte à la circulation sur une seule voie, en alternance. La circulation dans les deux directions sera maintenue et dirigée par des signaleurs. Une signalisation routière sera installée afin d'informer les automobilistes, les piétons et les cyclistes des côtés de l'Ontario et du Québec.

La voie piétonnière et cyclable en direction de Gatineau sera fermée. Pendant cette fermeture, les piétons et les cyclistes devront partager la voie cyclable en direction d'Ottawa. Afin d'assurer la sécurité de tous, les cyclistes devront descendre de leur vélo et marcher à côté de celui-ci lorsqu'ils utiliseront cette voie partagée.

Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre la réalisation des travaux en toute sécurité.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils empruntent la traverse et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html