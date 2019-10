Fermeture de rues du centre-ville de Montréal le 2 octobre pour la Marche Centraide aux 1 000 parapluies

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal souhaite informer les usagers de la route d'une fermeture partielle des rues du centre-ville de Montréal le mercredi 2 octobre 2019 de 11 h à 14 h en raison de la Marche Centraide aux 1 000 parapluies.

Principales entraves

Rue de la Cathédrale, entre la rue de La Gauchetière Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest.

Boulevard René-Lévesque Ouest (côté sud), entre la rue de la Cathédrale et la rue de Bleury.

Rue de Bleury, entre René-Lévesque Ouest et Sainte-Catherine Ouest.

Rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue de Bleury et la rue Jeanne-Mance

Rue Jeanne-Mance, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard de Maisonneuve Ouest

Le point de rassemblement de la marche est à la Place du Canada coin boulevard René-Lévesque Ouest et rue de la Cathédrale. Le départ est à midi. Les marcheurs se dirigeront vers la Place des Festivals sur la rue Jeanne-Mance en empruntant le boulevard René-Lévesque Ouest, la rue de Bleury et la rue Sainte-Catherine Ouest.

La Marche Centraide aux 1 000 parapluies lancera la campagne annuelle de collecte de fonds de Centraide sous le thème #JamaisIndifférents afin de sensibiliser la population aux enjeux sociaux qui passent souvent inaperçus. Centraide veut attirer l'attention sur des enjeux comme le décrochage scolaire, l'insécurité alimentaire, l'isolement social et l'itinérance. Des milliers de marcheurs sont attendus - bénévoles, donateurs, représentants du secteur public, des syndicats, du milieu des affaires et des organismes communautaires - en appui à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

La campagne Centraide 2019 se déroulera jusqu'à la fin décembre. On peut faire des dons à centraide‑mtl.org.

