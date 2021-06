Fermeture de l'usine Alstom de Sorel - Déplorable !

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de l'Industrie manufacturière (FIM-CSN) déplore la décision d'Alstom de mettre la clé sous la porte de son usine de Sorel. Près de 90 travailleurs perdront officiellement leur emploi au cours des prochains mois.

« Nos travailleurs sont frustrés et tristes de la décision d'Alstom. Il s'agit d'emplois de qualité pour notre région », a noté le président du Syndicat des travailleurs de Alstom Transport Canada Inc. (CSN), Pierre-Luc Pigeon-Rivard. « L'annonce de la fermeture définitive du site de Sorel a été un choc pour certains. La majorité des travailleurs gardaient espoir qu'on allait s'en sortir, avec toutes les belles promesses des patrons. On leur faisait confiance et on croyait que ça débloquerait éventuellement », note le président du syndicat.

REM fabriqué en Inde

Pour la FIM-CSN, un tel gâchis aurait pu être évité si le gouvernement avait pris des décisions favorisant l'industrie locale québécoise. « Le rendez-vous manqué pour Alstom de Sorel, c'est le contrat du REM qui a été donné à l'Inde. À ce moment, le gouvernement aurait dû mettre son pied à terre pour que ces contrats nous soient octroyés », dénonce le président de la FIM-CSN, Louis Bégin.

Caisse de dépôt et placement du Québec

La fédération interpelle aussi le gouvernement à propos de l'engagement qui avait été pris au moment où l'on apprenait que la Caisse de dépôt et placement du Québec deviendrait l'actionnaire majoritaire d'Alstom. « Au moment de l'annonce en février 2020, on nous avait garanti que les trois sites d'Alstom, soit La Pocatière, Sorel et le siège social de Saint-Bruno seraient maintenus. Qu'en est-il de cette garantie ? Le gouvernement doit s'expliquer » demande M. Bégin.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble près de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle est notamment présente dans le secteur du matériel roulant pour le transport en commun.

