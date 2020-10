HELSINKI, Finlande, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) et Fennia Mutual Insurance Company renforcent leur relation stratégique. CGI assumera la responsabilité de la majorité des services en technologie de l'information (TI) de Fennia, en vertu d'un contrat d'une valeur approximative de 48 millions d'euros. Dans le cadre de cette nouvelle entente, CGI fournira des services de développement et maintenance des applications ainsi que de soutien aux utilisateurs et aux environnements opérationnels de Fennia. Fennia pourra tirer parti de la solide combinaison de services-conseils en management, d'intégration de systèmes et de services TI en mode délégué de CGI pour l'aider dans son parcours ambitieux de transformation numérique. Cette entente prévoit également le transfert d'une soixantaine d'employés en TI de Fennia chez CGI.

« Chez Fennia, nous avons lancé un projet de modernisation s'échelonnant sur plusieurs années, appelé Fennia de l'avenir, a expliqué Antti Kuljukka, chef de la direction de Fennia. Ce projet comprend notamment l'évolution radicale de nos canaux et systèmes numériques afin qu'ils continuent de répondre aux besoins de nos clients, de nos employés et de nos partenaires, dans un environnement opérationnel en constante évolution. Notre objectif est d'offrir le service le plus orienté client de tout le secteur d'activité. Notre collaboration avec CGI nous assurera un soutien hors pair pour ce travail de modernisation.

Avec CGI, nous pourrons tirer profit de meilleures ressources que jamais. Nous pourrons ainsi offrir une disponibilité et une continuité de services améliorés ainsi qu'un développement optimisé de nos services en TI. En outre, ces ressources nous permettront d'améliorer nos niveaux de service dans des domaines essentiels tels que la sécurité de l'information et la conformité réglementaire.

CGI est un partenaire de confiance depuis plusieurs années. Nous souhaitons maintenant resserrer notre collaboration et mettre davantage à profit l'offre de services complète de CGI. »

« Cette entente est un important vote de confiance pour notre modèle de services, a indiqué Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI en Finlande, en Pologne et dans les pays baltes. En combinant notre expertise locale reconnue et notre réseau mondial de ressources, nous aiderons Fennia à réaliser sa transformation numérique et à atteindre ses objectifs d'affaires globaux. Parallèlement, nous accueillons de nouveaux experts chevronnés au sein de notre équipe et nous continuerons à consolider notre positionnement à titre de leader en TI pour le secteur de l'assurance. »

« D'excellents experts en TI travaillaient pour nous, et ils poursuivront leur carrière chez CGI, a souligné Petteri Miinalainen, chef de la direction informatique de Fennia. Je suis très heureux de savoir qu'ils seront à l'emploi de notre partenaire, et je tiens à les remercier tous de leur excellent travail chez Fennia. »

À propos du groupe Fennia

Le groupe Fennia est le partenaire de confiance des entreprises, des entrepreneurs et des particuliers en matière de sécurité financière. Nous offrons des services sous les bannières Fennia Mutual Insurance Company, qui se spécialise en assurance de dommages, et Fennia Live, qui offre de l'assurance vie et épargne-retraite non obligatoire.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

