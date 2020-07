PUVIRNITUQ, QC, le 13 juill. 2020 /CNW/ - Ces derniers mois, la vie quotidienne des organismes à but non lucratif et non gouvernementaux, y compris les organismes dans les communautés nordiques, a été particulièrement ébranlée avec la pandémie de la COVID-19, qui a ajouté une pression supplémentaire sur leurs ressources déjà limitées et précieuses. Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer de les soutenir le mieux possible dans leur mission et dans leurs initiatives, dont celles de commémoration.

La commémoration est un puissant outil qui aide à honorer les vérités, favorise la guérison et contribue à sensibiliser le public, faisant ainsi progresser la réconciliation. Il est essentiel de reconnaître les événements passés pour remédier aux causes systémiques de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada a créé le Fonds de commémoration qui consacre plus de 13 millions de dollars à plus de 100 initiatives de commémoration, d'un océan à l'autre, pour aider à honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles, des personnes LGBTQ et des personnes bispirituelles autochtones disparues ou assassinées.

Dans le cadre de cet investissement, l'honorable Pablo Rodriguez, Lieutenant du Québec et Leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada consacrera 100 000 dollars au soutien des Ateliers sur le territoire - Événements commémoratifs du Centre de santé Inuulitsivik, dans les communautés de Puvirnituq et Inukjuak (Québec), et à la commande d'une sculpture commémorative. Le projet permettra d'honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones disparues ou assassinées, et d'accroître la sensibilisation à l'égard de cette tragédie nationale en cours.

Il répond au rapport provisoire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, publié en novembre 2017, et découle d'un appel de propositions lancé par la ministre Monsef, dans le cadre du Fonds de commémoration, en février 2019.

Le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été présenté le 3 juin 2019. Le gouvernement du Canada s'efforce de mettre fin à cette tragédie nationale, de concert avec ses partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux. Nous continuons d'élaborer conjointement le plan d'action national et de reconnaître et d'honorer les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones disparues et assassinées, et d'appuyer la guérison des familles, des personnes survivantes et des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Citations

« L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées était un pas en avant et non une fin. Nous ne pouvons pas aller de l'avant et éliminer la violence fondée sur le sexe sans d'abord reconnaître le passé. C'est pourquoi il est si important d'appuyer les projets commémoratifs partout au Canada, comme les Ateliers sur le territoire - Événements commémoratifs et sculptures du Centre de santé Inuulitsivik, pour aider à honorer les personnes portées disparues et celles ayant perdu la vie de manière tragique. »



L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les initiatives de commémoration du Centre de santé Inuulitsivik apportent une contribution concrète aux efforts du gouvernement du Canada pour sensibiliser la population à cette tragédie nationale et pour y mettre un terme. Le financement de ce projet fait une réelle différence dans la vie des gens du Nunavik, mais aussi de toute la province. »

L'honorable Pablo Rodriguez, C.P., député

Lieutenant du Québec

Leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les initiatives de commémoration des FFADA2S+ au Nunavik honoreront les membres des familles et des communautés qui nous ont été enlevés tragiquement. L'objectif est de favoriser la guérison des familles, des personnes survivantes et des communautés dont la vie a été changée à jamais. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre fin à cette tragédie nationale. Nous œuvrons en partenariat pour poser des gestes concrets qui assureront la sécurité des femmes et des filles autochtones, des personnes LGBTQ et bispirituelles, quelle que soit la région où elles vivent. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones



« Cet investissement du gouvernement fédéral permettra d'appuyer un élément essentiel du processus de guérison pour nos communautés du Nunavik. Nous devons nous souvenir des femmes, des filles et des personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones disparues ou assassinées, et honorer leur mémoire. Ces personnes ont été enlevées tragiquement à leurs familles, amies et amis ainsi qu'à leurs communautés, et nous espérons qu'en nous souvenant d'eux, nous pourrons aider à briser le cycle de la violence. »

Maata Putugu, directrice de services sociaux

Centre de santé Inuulitsivik

Faits en bref

En 2016, le gouvernement du Canada a octroyé 53,8 millions de dollars à la création de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et à ses travaux importants. Il a ensuite appuyé le report de l'échéance, lui accordant 38 millions de dollars supplémentaires pour l'achèvement de son rapport final.

a octroyé 53,8 millions de dollars à la création de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et à ses travaux importants. Il a ensuite appuyé le report de l'échéance, lui accordant 38 millions de dollars supplémentaires pour l'achèvement de son rapport final. À la suite de l'Enquête nationale, un rapport provisoire, accompagné de recommandations, a été publié le 1 er novembre 2017. Le gouvernement du Canada a répondu à ce rapport le 5 juin 2018, et il a lancé le Fonds de commémoration.

novembre 2017. Le gouvernement du a répondu à ce rapport le 5 juin 2018, et il a lancé le Fonds de commémoration. Le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été présenté au public lors d'une cérémonie de clôture télévisée, à Gatineau (Québec), le 3 juin 2019. Le premier ministre s'est engagé à examiner de manière approfondie le rapport final pour établir les prochaines étapes que nous devons entreprendre ensemble pour prévenir la violence contre les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones.

(Québec), le 3 juin 2019. Le premier ministre s'est engagé à examiner de manière approfondie le rapport final pour établir les prochaines étapes que nous devons entreprendre ensemble pour prévenir la violence contre les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones. Quoique les femmes et les filles autochtones ne représentaient que 5 % de la population féminine totale du Canada , selon le recensement de 2016 (Statistique Canada, 2018), elles représentent 23 % de toutes les femmes et filles assassinées au Canada , de 2014 et à 2018 (Statistique Canada, 2019).

, selon le recensement de 2016 (Statistique Canada, 2018), elles représentent 23 % de toutes les femmes et filles assassinées au , de à 2018 (Statistique Canada, 2019). Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau financement dans le but de fournir un soutien essentiel aux familles et aux communautés autochtones pendant cette crise, en fonction des besoins recensés. Le financement comprend :

pour répondre à la COVID-19, le gouvernement du a annoncé un nouveau financement dans le but de fournir un soutien essentiel aux familles et aux communautés autochtones pendant cette crise, en fonction des besoins recensés. Le financement comprend : 10 millions de dollars au réseau existant de 46 refuges d'urgence de Services aux Autochtones Canada, dans les réserves des Premières Nations et du Yukon , pour appuyer les femmes et les enfants autochtones fuyant la violence, par le biais du Programme de prévention de la violence familiale.

, pour appuyer les femmes et les enfants autochtones fuyant la violence, par le biais du Programme de prévention de la violence familiale.

285,1 millions de dollars pour appuyer la réponse de santé publique à la COVID-19 dans les communautés autochtones;



270 millions de dollars pour compléter le Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue visant le programme;



44,8 millions de dollars sur cinq ans pour construire 12 nouvelles maisons d'hébergement, qui aideront à protéger et à appuyer les femmes et les filles autochtones victimes de violence et fuyant la violence.

Produit connexe

Document d'information

Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Le gouvernement du Canada s'engage à éradiquer les causes systémiques de violence et à renforcer la sécurité des femmes et des filles autochtones ainsi que des personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones.

En 2016, en réponse à l'appel à l'action n° 41 de la Commission de vérité et réconciliation, le gouvernement du Canada a lancé l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées afin de mettre fin à la violence dont sont victimes les femmes et les filles autochtones.

De septembre 2016 à décembre 2018, la Commission d'enquête a mené une étude et une analyse approfondies sur la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, y compris des personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones, en recueillant de l'information dans le cadre d'audiences communautaires et institutionnelles et en faisant appel aux recherches passées et actuelles ainsi qu'à l'analyse médico-légale des dossiers de la police. L'Enquête a également rassemblé des témoignages provenant de plus de 1 400 témoins, notamment des personnes survivantes de la violence, des familles de victimes, des expertes et experts en la matière ainsi que des gardiennes et des gardiens du savoir.

Le 1er novembre 2017, la Commission d'enquête a publié son rapport provisoire, et le gouvernement du Canada a adopté une approche axée sur la famille pour donner suite aux recommandations formulées dans ce rapport, en reconnaissant la force et le courage considérables des membres des femmes, des filles autochtones disparues et assassinées et des personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones qui ont contribué à l'Enquête. Dans le cadre de cette approche, 50 millions de dollars sont octroyés pour :

Fournir des services de santé et de soutien aux personnes survivantes et aux familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées, y compris les personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones;

Soutenir un organisme de surveillance national à la Gendarmerie royale du Canada ;

; Appuyer un examen des politiques et des pratiques de la police;

Commémorer la vie et l'héritage des femmes, des filles, des personnes de la diversité sexuelle et des personnes bispirituelles autochtones.

La voie à suivre

Le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été présenté aux familles, aux personnes survivantes, aux leaders autochtones ainsi qu'aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux lors d'une cérémonie de clôture, à Gatineau (Québec), le 3 juin 2019. Le premier ministre a salué la publication du rapport final et a souligné l'engagement du gouvernement du Canada à régler ce problème.

Le gouvernement du Canada s'engage à mettre fin à la tragédie des femmes et des filles autochtones et des personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles disparues et assassinées, puis à aider à prévenir et à éliminer la violence contre elles, au bénéfice des générations à venir. Cela fait partie intégrante de son engagement à l'égard de la réconciliation.

La portée du rapport final de l'Enquête est vaste, et il traite de multiples problèmes systémiques sous-jacents. Les recommandations de l'Enquête visent plusieurs ordres de gouvernement et différentes parties prenantes et aideront à déterminer les prochaines étapes du gouvernement en matière de prévention de la violence systémique à l'origine de cette tragédie.

Des mesures concrètes sont déjà mises en œuvre pour résoudre certains problèmes mis en évidence dans le Rapport final, notamment :

Éliminer la discrimination sexuelle de la Loi sur les Indiens ;

; Édicter des lois respectant les langues autochtones;

Édicter des lois réformant le système des services à l'enfance et à la famille;

Investir dans l'éducation, le logement, les unités de liaison pour l'information à l'intention des familles, les mesures de soutien communautaire et les initiatives de commémoration.

Comme nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire, à l'heure actuelle, le gouvernement du Canada se concentre sur l'élaboration d'un plan d'action national de concert avec des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux afin de lutter contre la violence continue envers les femmes, les filles et les personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones ainsi que pour reconnaître et honorer la vie et l'héritage des personnes disparues ou assassinées. Nous nous efforçons également d'appuyer la guérison des familles, des personnes survivantes et des communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis.

Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées

L'Enquête nationale nous rappelle que la commémoration constitue un élément essentiel du processus de consignation de la vérité, de guérison et de réconciliation.



Le gouvernement du Canada a créé le Fonds de commémoration pour donner suite aux recommandations et aux demandes de mesures préliminaires formulées dans le Rapport provisoire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le Fonds consacre plus de 13 millions de dollars sur deux ans, répartis dans plus de 100 projets, pour aider à honorer la vie et la mémoire des femmes, des filles, des personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones.

En février 2019, la ministre Monsef a lancé un appel de propositions dans le cadre du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada auprès des gouvernements et des organismes autochtones qui travaillent avec les familles, les personnes survivantes et les collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des initiatives de commémoration pour les femmes et les filles disparues et assassinées et les personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones. Femmes et Égalité des genres Canada entretient des relations de longue date avec les organismes de femmes autochtones, particulièrement dans la lutte à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, à la fois en offrant des possibilités de financement et en entretenant un dialogue continu.

À l'échéance de la présentation des propositions, le 28 mars 2019, le Ministère a confié à des comités d'examen externes autochtones, composés de personnes touchées par la question, dont des membres de familles, des représentantes et représentants communautaires, des artistes autochtones et des groupes de défense locaux, le mandat d'examiner et de recommander des propositions de financement. Plus de 100 projets ont été approuvés.

Il s'agit notamment de rendre hommage aux femmes et aux filles disparues et assassinées et aux personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones, de se souvenir d'elles, de sensibiliser la population ainsi que de reconnaître les causes générales et systémiques de la violence. Les activités de commémoration constituent un élément important du processus de guérison pour les familles et les personnes survivantes, contribuent à l'éducation et à la sensibilisation de la population de même qu'au regroupement des collectivités dans le cadre du processus de réconciliation. En voici quelques exemples :

Organiser des événements qui favorisent la guérison en reconnaissant les personnes assassinées ou disparues et en rassemblant les gens pour échanger et s'entraider;

Créer des objets qui laissent un héritage ou éduquer les gens au sujet des femmes et des filles disparues et assassinées et des personnes de la diversité sexuelle et bispirituelles autochtones;

Coordonner et appuyer des initiatives de commémoration;

Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de commémoration à l'échelle régionale ou nationale.

Projet de Puvirnituq et Inukjuak, Québec (Nunavik)

L'annonce d'aujourd'hui a présenté le Centre de santé Inuulitsivik, retenu pour un financement fédéral dans le cadre du Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Titre du projet : Ateliers sur le territoire - Événement commémoratif et commande d'une sculpture commémorative

Montant du financement : 100 000 $

Par le biais de ce projet, le Centre de santé Inuulitsivik honorera la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes de la diversité sexuelle autochtones disparues et assassinées et renforcera la sensibilisation du public à l'égard de cette tragédie nationale en cours. Les activités du projet comprendront un atelier sur le territoire dans les communautés de Puvirnituq et Inukjuak ainsi que le dévoilement d'une sculpture commémorative.

Le Centre de santé Inuulitsivik favorise l'amélioration de la santé, du bien-être et des conditions de vie des communautés en offrant des services accessibles, intégrés et de qualité. Ces services favorisent l'autonomisation des personnes en matière de santé globale dans ses nombreux volets, en respectant les valeurs personnelles et collectives (culturelles et traditionnelles) de chaque communauté.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada dans les médias sociaux :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 1-855-969-9922

Liens connexes

http://www.swc-cfc.gc.ca/