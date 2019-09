Félicitations à une Femme de distinction - Nadine Allen!

TORONTO, le 18 sept. 2019 /CNW/ - Le Réseau des conseillères Raymond James est très fier d'annoncer le fait que le Prix des conseillères de distinction RJL de 2019 a été décerné à Nadine Allen.

Nadine dirige la succursale Raymond James de Fort McMurray, en Alberta, depuis plus de 20 ans. Elle a acquis une solide réputation pour son profond dévouement envers ses clients et sa communauté. L'été 2016 en a été la parfaite illustration au moment où un immense incendie de forêt faisait rage à Fort McMurray forçant des dizaines de milliers de résidents à évacuer les lieux.



Nadine et son mari se sont retrouvés au milieu de cette situation d'urgence. Après avoir passé de nombreuses heures en auto à parcourir 434 kilomètres au sud, bravant la fumée et les feux accablants, ils sont arrivés sains et saufs à Edmonton. Nadine s'est immédiatement mise au travail dans la succursale locale pour communiquer avec ses clients : un grand nombre d'entre eux avaient perdu leur maison ou leur entreprise dans l'incendie. Selon Richard Rousseau, vice-président exécutif, chef de la Gestion de patrimoine, « l'engagement de Nadine, sa compassion et son caractère attentionné ont aidé ses clients de maintes façons tout au long de cette tragédie désolante ».



Nadine aide les familles de Fort McMurray à planifier leur avenir financier et à réaliser leurs objectifs financiers depuis 1991. Elle a aussi pris part à la reconstruction de sa communauté et continue d'être au service de ses clients à Fort McMurray qui bénéficient de ses compétences hors pair.



L'éducation des jeunes est un enjeu qui passionne Nadine : elle fait du bénévolat et offre du mentorat auprès des enfants et des jeunes à l'occasion de journées consacrées à l'emploi organisées localement. Elle donne aussi son soutien à de nombreux organismes de bienfaisance spécialisés dans l'éducation des jeunes et la protection des animaux, ainsi qu'à une équipe sportive locale.



Elle a aussi siégé au conseil de la Société canadienne du cancer locale à titre de secrétaire et de trésorière. Elle est membre de HALOS (Helping Assist Local Organizations Society), groupe de femmes qui collectent des fonds pour venir en aide à des organismes à but non lucratif sur le plan local. Nadine soutient de longue date la Palliative Care Room Campaign (campagne de la salle des soins palliatifs) de la Northern Lights Health Foundation, événement qui a pris une tournure humoristique en 2018 en devenant la Course annuelle aux lits d'hôpital, présentée par Raymond James.



Le Prix des conseillères de distinction est décerné aux conseillères chez Raymond James qui sont exceptionnelles sur les plans professionnel et personnel. Ce prix a été créé pour reconnaitre les femmes qui influencent les autres dans l'industrie des services financiers et qui font la différence dans la collectivité. Décerné par les membres de la haute direction de Raymond James, ce prix a été remis lors du Colloque annuel des femmes qui a eu lieu cette année à Orlando, en Floride.

« Nous sommes tous fiers de Nadine chez Raymond James », a déclaré Richard Rousseau. « Elle incarne les meilleures qualités qu'une personne offrant des conseils en placement devrait montrer en tout temps. »



Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles.



Grâce à son réseau d'environ 7 900 conseillers au Canada, aux États-Unis et dans les importants centres internationaux, Raymond James gère plus de 824 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 76 analystes en recherche couvrant plus de 1 300 sociétés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale.

