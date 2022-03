PREMIÈRE NATION DE WILLIAMS LAKE, BC , le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - La découverte de tombes non marquées près d'anciens pensionnats à travers le pays est un rappel tragique des répercussions douloureuses et durables du colonialisme et du travail important qu'il reste à accomplir pour faire progresser la réconciliation au Canada. Le gouvernement du Canada appuie les Survivants, leurs familles et leurs communautés pour réparer les torts historiques et remédier aux séquelles physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles des pensionnats.

Le premier ministre Justin Trudeau et le chef Willie Sellars de la Première Nation de Williams Lake ont annoncé aujourd'hui un financement supplémentaire de 2,9 millions de dollars pour soutenir la guérison des communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique dont les enfants ont été arrachés à leur famille et envoyés au pensionnat de la Mission Saint-Joseph. Ce financement s'ajoute au 1,4 million de dollars que le Canada a accordé plus tôt cette année pour faciliter la recherche de lieux d'inhumation potentiels à l'ancien pensionnat.

Ce nouveau financement aidera la communauté à poursuivre ses recherches, notamment dans le cadre d'entrevues avec les Survivants, pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé à cette école et permettre au processus de guérison de commencer.

Plus tôt cette année, la Première Nation de Williams Lake a annoncé la découverte de potentielles tombes non marquées à l'ancien pensionnat de la Mission Saint-Joseph. Le financement annoncé aujourd'hui appuiera également les travaux visant à ériger une structure commémorative temporaire dans la région, où les gens pourront se recueillir et présenter leurs respects. Cette initiative communautaire permettra aux communautés touchées de poursuivre leur guérison.

Le gouvernement du Canada soutient toutes les communautés dans leurs efforts visant à élaborer ensemble une stratégie d'engagement avec les plus de 50 Premières Nations de la région qui ont été touchées par l'ancien pensionnat. Cette initiative communautaire intégrera des protocoles culturels appropriés qui reflètent la diversité des communautés touchées, y compris des activités culturelles et des cérémonies axées sur la guérison pour les Survivants, les familles et les communautés.

Pour renouveler et renforcer la relation entre le Canada et les peuples autochtones, il est essentiel de réparer les préjudices subis par les Survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés. Nous poursuivrons la tâche douloureuse, mais nécessaire qui consiste à retrouver les tombes non marquées à travers le pays, à témoigner de ce qui s'est produit dans les pensionnats et à veiller à ce que les communautés disposent du soutien adéquat pour guérir et rendre hommage à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Citations

« Pour les Survivants, leurs familles et leurs communautés, la douleur infligée au pensionnat de la Mission Saint-Joseph est profonde et durable. Nous continuerons d'aider la Première Nation de Williams Lake et les communautés environnantes à révéler la dure vérité concernant ce qui est arrivé aux enfants qui ont été enlevés à leur famille, afin qu'elles puissent entamer le processus de guérison. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La première phase de notre enquête a révélé une autre partie de la douloureuse vérité entourant la Mission Saint-Joseph et l'expérience des pensionnats au Canada. Il reste énormément de travail à faire, et nous remercions le Canada de continuer de soutenir nos efforts. La Première Nation de Williams Lake est déterminée à découvrir la vérité sur la Mission Saint-Joseph et à trouver un chemin qui mènera à la guérison de nos membres et de l'ensemble du Canada. »

-- Chef Willie Sellars, Première Nation de Williams Lake

« La Première Nation de Williams Lake a déjà commencé le travail difficile consistant à recueillir les renseignements qui permettront de mettre au jour la vérité sur ce qui est arrivé à ses enfants et à ceux qui ont été enlevés des communautés avoisinantes pour fréquenter l'ancien pensionnat de la Mission Saint-Joseph. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les efforts que déploie la communauté pour répondre, à son propre rythme, aux besoins des Survivants, de leurs familles et de ses autres membres. »

-- L'hon. Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits saillants

La Première Nation de Williams Lake compte une population croissante de plus de 800 membres inscrits qui vivent dans la réserve de Sugar Cane, dans la ville voisine de Williams Lake , en Colombie-Britannique, et dans le monde entier.

compte une population croissante de plus de 800 membres inscrits qui vivent dans la réserve de Sugar Cane, dans la ville voisine de , en Colombie-Britannique, et dans le monde entier. Le 7 janvier 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 1 437 460 dollars pour la Première Nation de Williams Lake pour la réalisation de travaux liés aux lieux d'inhumation associés à l'ancien pensionnat de la Mission Saint-Joseph. Ce financement a notamment servi à mener une enquête préliminaire comprenant des entrevues avec d'anciens élèves et leurs familles, la réalisation d'un levé géophysique et la compilation de documents d'archive et de photographies liés à la disparition et au décès d'élèves des Premières Nations dans cet établissement.

pour la Première Nation de pour la réalisation de travaux liés aux lieux d'inhumation associés à l'ancien pensionnat de la Mission Saint-Joseph. Ce financement a notamment servi à mener une enquête préliminaire comprenant des entrevues avec d'anciens élèves et leurs familles, la réalisation d'un levé géophysique et la compilation de documents d'archive et de photographies liés à la disparition et au décès d'élèves des Premières Nations dans cet établissement. Le 25 janvier 2022, la communauté de la Première Nation de Williams Lake a publié les résultats géophysiques préliminaires d'anomalies susceptibles d'être des lieux de sépulture non marqués à l'emplacement de l'ancien pensionnat de la Mission Saint-Joseph. Les résultats ont révélé 93 réflexions au sol qui nécessitent une analyse plus approfondie. Cinquante de ces réflexions se trouvent à l'extérieur du cimetière local.

a publié les résultats géophysiques préliminaires d'anomalies susceptibles d'être des lieux de sépulture non marqués à l'emplacement de l'ancien pensionnat de la Mission Saint-Joseph. Les résultats ont révélé 93 réflexions au sol qui nécessitent une analyse plus approfondie. Cinquante de ces réflexions se trouvent à l'extérieur du cimetière local. En août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'environ 321 millions de dollars d'aide supplémentaire à l'appui d'initiatives et d'investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les Survivants et adaptés à leur culture, afin d'aider les communautés autochtones à réagir aux séquelles continues des pensionnats et à en guérir.

Au total, le gouvernement du Canada a investi 354,8 millions de dollars pour donner suite aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation afin d'aider les communautés à trouver des lieux d'inhumation non marqués à l'emplacement d'anciens pensionnats et à entamer le processus de guérison.

Jusqu'ici, le gouvernement du Canada a apporté un soutien à 70 communautés. Celles-ci comprennent 17 communautés de la Colombie-Britannique, pour lesquelles le soutien accordé se chiffre au total à 22,4 millions de dollars.

Le Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens offre des services de soutien en santé mentale et de soutien affectif et culturel aux Survivants des pensionnats et à leurs familles.

Une ligne d'écoute téléphonique de Résolution des questions de pensionnats indiens est en place pour offrir un accès à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise. Cette ligne est accessible en tout temps, au 1-866-925-4419.

Par ailleurs, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est accessible en composant le 1-855-242-3310 ou en utilisant la fonction de clavardage du site Web.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]