Favoriser l'engagement pour une agriculture durable - Plus de 35 M$ pour soutenir les producteurs et les productrices agricoles

LOTBINIÈRE, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent une somme de 35,3 millions de dollars, dont une partie est financée sous le Partenariat canadien pour une agriculture durable, pour soutenir les producteurs et les productrices dans l'adoption de pratiques agricoles plus durables. Cette nouvelle somme rend possible le lancement de la quatrième période d'inscription à la Rétribution agroenvironnementale et permettra de soutenir plus de 1 200 entreprises. Le total de l'aide directe aux entreprises dans le cadre de cette mesure phare du Plan d'agriculture durable 2020-2030 (PAD) atteindra 122 millions de dollars. À ce jour, l'aide offerte aux entreprises a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 150 000 tonnes d'équivalent en CO 2 et l'utilisation de pesticides de plus de 200 000 kg.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, monsieur André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui à la Ferme Edriphaniel située dans Lotbinière, en compagnie de madame Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac.

Les producteurs au rendez-vous

Les trois périodes d'inscription à l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales ont suscité un fort engouement. Depuis 2022, quelque 3 200 entreprises agricoles ont adopté de bonnes pratiques sur près de 520 000 hectares au total. Cela représente 40 % des superficies de cultures annuelles au Québec.

Des exigences plus élevées

Ces sommes supplémentaires permettront d'accélérer l'adoption de pratiques agroenvironnementales plus ambitieuses qui contribueront directement à l'atteinte des cibles du PAD. Par exemple, il sera demandé aux entreprises d'aller plus loin dans leurs pratiques de protection des sols hors saison par l'utilisation d'une culture enracinée et de réduire l'utilisation d'engrais minéral azoté dans les cultures.

La rétribution totale versée pourra atteindre jusqu'à 50 000 $ par entreprise pour deux saisons de culture. La période d'inscription débutera le 5 mars et se terminera le 31 mars ou lorsque l'enveloppe sera épuisée.

Citations

« Les agriculteurs sont souvent les premiers à ressentir les effets du changement climatique et, malgré ce défi, ils travaillent sans relâche pour nourrir le Canada et le monde. Ce financement est un autre exemple de notre partenariat continu avec les provinces et les territoires pour aider nos agriculteurs qui travaillent fort à rendre leurs pratiques plus durables, tout en améliorant la performance et la résilience de leurs entreprises. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce nouvel appui permettra à un nombre encore plus important de producteurs et productrices, partout au Québec, d'adopter des pratiques plus durables. En choisissant d'accompagner nos entreprises agricoles au moyen d'une aide flexible et adaptée à leur réalité, nous nous assurons de leur engagement à long terme. C'est un geste important de votre gouvernement pour la pérennité de notre garde-manger collectif. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'agriculture est une locomotive économique dans plusieurs régions du Québec. La poursuite de cette mesure est importante pour nos producteurs et productrices agricoles afin qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle réalité climatique. En devenant plus résilients, ils conservent leur compétitivité et leur productivité et peuvent continuer de nourrir la population. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« La FADQ est fière de soutenir l'engagement des productrices et producteurs québécois pour une agriculture durable. La nouvelle initiative reconnaît de nouveau les gains environnementaux importants des entreprises agricoles qui adoptent des pratiques agroenvironnementales. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Bilan 2024 de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales :

- Selon les résultats préliminaires des déclarations soumises par près de 3 200 entreprises participantes, 97 % d'entre elles ont déclaré des pratiques appliquées sur des superficies totalisant plus de 495 000 hectares.

- Les pratiques de protection des sols hors saison sont celles ayant été les plus appliquées, soit par 84 % des entreprises participantes, et ce, sur des superficies de près de 300 000 hectares au total.

- Les pratiques de réduction de l'usage des herbicides ont été appliquées par 39 % des entreprises participantes sur des superficies totalisant plus de 120 000 hectares, ce qui représente plus de 200 000 kg de pesticides de synthèse non utilisés.

- Des aménagements favorables à la biodiversité ont été réalisés par 70 % des entreprises participantes sur des superficies de 3 650 hectares, ce qui représente 36,5 % de la cible de 10 000 hectares du PAD.

Les pratiques admissibles dans le cadre de la nouvelle initiative sont les suivantes :

- Diversification des cultures;

- Protection des sols hors saison;

- Réduction de l'usage des herbicides;

- Gestion améliorée des matières fertilisantes;

- Réalisation d'aménagements favorables à la biodiversité.

L'initiative permettra aux entreprises de la première période d'inscription de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales de poursuivre leur parcours agroenvironnemental pendant deux années supplémentaires et soutiendra de nouvelles entreprises qui souhaitent contribuer à la pérennité de l'agriculture.





Rappelons que le parcours de formation de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec permet aux exploitants des entreprises inscrites de parfaire leurs connaissances en agroenvironnement et de bénéficier d'une rétribution pouvant atteindre 1 500 $ par entreprise.





La Rétribution agroenvironnementale est une mesure phare du PAD. Elle vise à reconnaître les efforts déployés par les entreprises agricoles pour améliorer leurs pratiques et générer des gains environnementaux importants.





L'investissement total du gouvernement du Québec est de 26,3 millions de dollars. Le gouvernement fédéral contribuera à la Rétribution agroenvironnementale à la hauteur de 9 millions de dollars, par l'entremise du Partenariat canadien pour une agriculture durable.





L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour une agriculture durable représente un financement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec totalisant 366,6 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028. Ce financement provient à 60 % du gouvernement fédéral, soit 220 millions de dollars, et à 40 % du gouvernement du Québec, soit 146,6 millions de dollars. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer.

Rétribution agroenvironnementale

Plan d'agriculture durable 2020-2030

Partenariat canadien pour une agriculture durable

