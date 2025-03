Faits saillants du conseil d'arrondissement du 11 mars 2025

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Lors de la séance du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), qui s'est tenue le mardi 11 mars au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies ainsi qu'en webdiffusion, plusieurs annonces ont été faites par les membres du conseil.

Un bloc sanitaire au parc des Cageux

Dans le cadre des travaux de bonification qui seront réalisés cette année, le conseil d'arrondissement a entériné l'achat d'un bloc sanitaire comprenant des toilettes au parc des Cageux. Cet ajout important fait suite aux investissements des dernières années, notamment la construction de la halte cycliste du parcours Gouin en 2023 - projet lauréat de la 2e édition du budget participatif de la Ville de Montréal, ainsi que l'ajout d'un quai en 2024. Parc phare du district de la Pointe-aux-Prairies, le parc des Cageux fait également partie de la route bleue et du projet du Corridor plein air du Saint-Laurent. La construction du bloc sanitaire, un investissement de 461 152,44 $ financé à 24 % par le budget participatif de la Ville de Montréal et à 76 % par le Programme de réfection et verdissement des parcs locaux (PRVPL) du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, est prévue commencer au printemps prochain.

Deux nouveaux terrains de pickleball à l'ESPAT

Bonne nouvelle pour les nombreux amateurs et amatrices de ce sport : deux nouveaux terrains de pickleball seront ajoutés cet été au parc de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles (ESPAT). Le contrat de 493 930,16 $ taxes, incidences et contingences incluses a été octroyé à Salvex inc. Les terrains seront éclairés et du mobilier urbain sera installé. La construction devrait débuter ce printemps.

Une nouvelle aire d'exercice canin à RDP

Un 4e parc canin verra le jour cet été au parc des Botanistes, dans le district de la Pointe-aux-Prairies, portant ainsi à quatre le nombre total de parcs canins dans l'arrondissement. Les Entreprises Daniel Robert inc ont obtenu un contrat au montant de 247 156,01 $, taxes incluses. Le nouveau parc à chiens comprendra deux zones pour petits et gros chiens et sera clôturé. Un sentier en asphalte reliera la rue de la Galissonnière et l'avenue Rolland-Germain. Des plantations seront ajoutées afin d'atténuer l'impact visuel des clôtures et de contribuer à l'intégration des nouveaux espaces, et du mobilier sera installé. Une butte sera créée dans la zone pour gros chiens afin de favoriser les interactions. Ce parc répond à une demande exprimée par la population et offrira aux propriétaires de chiens du quartier un tout nouveau lieu de socialisation pour leur animal.

Soutien aux marchés publics

L'arrondissement a renouvelé sa contribution financière de 45 000 $ au Marché public de Pointe-aux-Trembles pour l'organisation de sa programmation estivale. Ce marché, bien établi et reconnu, sera ouvert chaque samedi du 24 mai au 27 septembre, offrant une vitrine de choix pour notre communauté. Par ailleurs, et devant le fort succès rencontré en 2024, l'arrondissement accorde une contribution de 45 000 $ à l'Association des gens d'affaires de Rivière-des-Prairies pour l'organisation de la 2e édition du Marché public de Rivière-des-Prairies, qui sera ouvert chaque dimanche du 8 juin au 24 août. Ces initiatives enrichiront les fins de semaines estivales de la population et continueront à dynamiser nos quartiers.

Par ailleurs, le conseil a aussi renouvelé la convention de prêt de matériel du kiosque de la Buvette du quai au Marché public de Pointe-aux-Trembles. Au fil des années, ce lieu de rassemblement que les gens du coin ont affectueusement nommé "La Buvette", s'est positionné comme un lieu phare dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. En 2024, sur 72 jours d'opération (4 jours / semaine), la Buvette du quai a notamment accueilli quelque 8 500 visiteuses et visiteurs et 10 événements culturels.

Reconnaissance des organismes

Au regard de sa Politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif, l'arrondissement a reconnu comme organisme à but non lucratif la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal - Conférence Saint-Enfant-Jésus pour une période de trois ans, soit du 11 mars 2025 au 31 décembre 2028. L'organisme pourra ainsi bénéficier, selon certains paramètres, du soutien professionnel, financier, matériel, événementiel et promotionnel de l'arrondissement.

Contributions financières aux organismes

Les élu(e)s ont voté en faveur de l'octroi de contributions financières aux organismes suivants pour l'organisation de leurs activités :

300 $ à la Fédération de hockey mineur de l'Est, pour l'organisation d'un tournoi de hockey pour les catégories Bébitte et Pré-novice;

500 $ au Club de l'Âge d'Or - La Flamme d' Oro , pour l'organisation d'activités spéciales;

, pour l'organisation d'activités spéciales; 500 $ à A.I.A.P.A (Association italienne d'aide aux personnes âgées de Rivière-des-Prairies), pour l'organisation d'activités spéciales;

500 $ au Club de l'Âge d'Or IL Faro, pour l'organisation d'activités spéciales;

500 $ au Club de l'Âge d'Or Parc Cipriani, pour l'organisation d'activités spéciales;

500 $ au Club folklorique Abruzzese, pour l'organisation d'activités spéciales;

250 $ au Cercle de fermière de Rivière-des-Prairies, pour leur 16 e édition de l'exposition de peinture;

édition de l'exposition de peinture; 1 900 $ au Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI), pour 19 bourses pour la persévérance scolaire;

300 $ à la Commission scolaire English-Montréal (EMSB), pour 3 bourses pour la persévérance scolaire;

350 $ à la Table de concertation des aînés Montréal-Est-Pointe-aux-Trembles (TCAMEPAT), pour le comité Unis contre la maltraitance des aînés - Évènement du 13 juin 2025;

500 $ à l'Association Communautaire Maria-Auxiliatrice, pour l'organisation d'activités spéciales;

500 $ au Club Sport-Bocce de Rivière-des-Prairies, pour l'organisation de 6 tournois dans l'année.

Également, le conseil a approuvé l'octroi de commandites aux organismes suivants :

300 $ au Club de patinage artistique de Rivière-des-Prairies Montréal inc.,

500 $ à AQDR Pointe-de-L'Île de Montréal, le tout pour l'organisation de leurs activités.

SOURCE Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal)

Source et renseignements : Karine Tougas, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, [email protected]