Faits saillants des visites de la gouverneure générale en France et en Nouvelle-Écosse pour les commémorations du jour J

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, a terminé aujourd'hui ses visites en Normandie et en Nouvelle‑Écosse pour souligner le 75e anniversaire du jour J.

En France, Son Excellence a participé à plusieurs événements et a eu l'occasion de rencontrer des anciens combattants du jour J qui s'étaient également rendus en Normandie. Voici certaines des activités de commémoration auxquelles elle a participé :

le dévoilement, à Chambois, d'un monument dédié aux sacrifices des Canadiens pendant la bataille de Normandie;

la cérémonie au Cimetière de guerre canadien de Bény-sur-Mer, où reposent les tombes de plus de 2 000 Canadiens qui ont donné leur vie pendant le débarquement en Normandie et les premières phases de la bataille;

le Gala dîner de bienfaisance Juno75 organisé par l'Association Centre Juno Beach à Bretteville-sur-Odon;

la cérémonie à Bernières-sur-Mer pour rendre hommage au Queen's Own Rifles of Canada , le plus ancien régiment d'infanterie en service continu au Canada .

La gouverneure générale s'est ensuite rendue en Nouvelle-Écosse pour assister à la cérémonie commémorative au Manège militaire de Willow Park, à Halifax. Halifax est un endroit important qui représente la fin du voyage en train à travers le Canada et le point de départ pour bon nombre de nos soldats qui se dirigeaient vers la guerre.

Citation

« Ils venaient des quatre coins du Canada. Ils ont traversé l'océan pour aller se battre pour l'idéal de paix, de liberté, peut-être aussi pour vivre une aventure incroyable. Des gens partis se battre contre, et pour, des gens qu'ils n'avaient jamais vus, parce qu'ils y croyaient. Et trop d'entre eux ont sacrifié leur vie. Cette contribution, chers vétérans, nous devons nous en souvenir. Nous avons le devoir de mémoire, encore et toujours. »

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada

