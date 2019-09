Faits saillants - Conseil d'arrondissement du 3 septembre 2019

MONTRÉAL, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ -

Un mur antibruit dans le parc du Précieux-Sang

Les résidants demeurant près du parc du Précieux-Sang retrouveront prochainement un peu de tranquillité. En effet, l'arrondissement a accordé un contrat de 79 000 $ à la firme Les Écrants Verts Inc. pour la fourniture des matériaux qui serviront à la construction d'écrans acoustiques adjacents à la station de métro Villa-Maria.

En plus d'atténuer considérablement le bruit des nombreux véhicules circulant quotidiennement dans le secteur, le mur antibruit sera des plus écologiques. Il sera fait d'une structure composée de panneaux de saule et de plantes grimpantes. Voilà une solution efficace, verte et anti graffiti pour le plaisir des yeux et des oreilles!

Une contribution financière pour soutenir 29 OSBL de l'arrondissement

L'arrondissement privilégie sa collaboration avec les organismes à but non lucratif (OSBL) de son territoire pour la réalisation de son offre de services. Les OSBL qui œuvrent dans l'arrondissement sont sur la première ligne de services auprès des clientèles souvent les plus fragiles. Pour bon nombre d'entre elles, ces organismes représentent un premier lieu de socialisation et de loisir. De plus, c'est l'occasion pour plusieurs de vivre une première expérience de bénévolat, de se familiariser avec son nouveau quartier, ou de connaître l'organisation du travail; et pour d'autres, c'est l'accès à un premier emploi.

C'est dans cette perspective qu'une contribution financière ponctuelle de plus de 41 600 $ a été octroyée aux 29 OSBL afin de les aider à suivre l'inflation des dernières années. Ce montant sera réparti entre ces organismes communautaires, culturels, sportifs et de développement social, lesquels jouent un rôle essentiel auprès des résidantes et des résidants.

Un hiver des plus lumineux sur le chemin de la Côte-des-Neiges!

Expérience urbaine et ambiance féérique seront au rendez-vous pour la période des Fêtes. L'arrondissement versera 10 000 $ à la Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges pour financer l'achat de décors lumineux. Ce sont 16 décors supplémentaires qui embelliront le chemin de la Côte-des-Neiges à compter du mois de novembre, et ce, jusqu'au mois de mars 2020. Un hiver des plus lumineux vous attend!

L'arrondissement s'implique dans le projet MTElles

Pour promouvoir la participation des femmes dans les opportunités de concertation et de consultations citoyennes à Montréal, l'arrondissement est fier d'appuyer le projet Participation égalitaire des femmes à la vie démocratique municipale et communautaire (MTElles) pour six mois, débutant dès maintenant. Le projet MTElles est mené par Concertation Montréal (CMTL), en collaboration avec la Coalition montréalaise des Tables de quartier et Relais-femmes, et est financé par Condition féminine Canada (2017-2020). Ultimement, il vise à favoriser la présence des femmes dans les instances démocratiques.

Agrandissement de la zone scolaire sur la rue de Terrebonne

L'arrivée de la nouvelle école d'éducation spécialisée Mackay Centre and Philip E. Layton School près de l'école St-Monica (rue de Terrebonne) nécessite l'agrandissement du corridor scolaire actuel pour assurer la sécurité des écoliers.

Le corridor sera agrandi de 130 mètres vers l'est, pour inclure le tronçon situé entre les avenues Benny et Madison. Ainsi, la nouvelle zone scolaire sur la rue Terrebonne s'étendra de l'avenue Madison au boulevard Cavendish.

Une nouvelle murale au parc Nelson-Mandela!

L'organisme communautaire Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce s'est vu accorder, dans le cadre du projet Art Mural 2019, une contribution financière de 5 000 $ afin de créer une murale sur les façades est et ouest du pavillon au parc Nelson-Mandela. Réalisée par les artistes Maliciouz et Zek One, elle a comme objectif de promouvoir les arts et la diversité culturelle tout en diminuant les risques de récidive des graffitis illégaux.

