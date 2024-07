VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Taïwan s'apprête à organiser un événement extraordinaire qui promet de captiver les amateurs de cyclisme du monde entier. Le prestigieux Tour de France Challenge (L'Étape) arrive au lac Sun Moon le 30 novembre 2024, offrant une occasion unique de découvrir le charme et l'enthousiasme de la plus grande course de vélos au monde dans l'un des endroits les plus pittoresques de Taïwan.

Situé dans le comté de Nantou, au centre de Taïwan, le lac Sun Moon est le plus grand lac naturel de Taïwan, son eau provenant du mont Hehuan. Avec son paysage pittoresque, ses montagnes ondulées et ses eaux lacustres scintillantes, le lac Sun Moon est déjà un paradis populaire du cyclisme, mais cet événement attirera certainement des participants et des spectateurs des communautés nationales et internationales.

À partir du centre des visiteurs de Xiangshan, L'Étape Sun Moon Lake propose une route méticuleusement conçue par des experts français, assurant ainsi le respect des normes internationales du Tour de France. Cet événement combinera les éléments locaux du lac Sun Moon avec le style emblématique du Tour de France, créant une expérience de cyclisme unique et mémorable pour tous les participants.

Désignée par CNN comme l'une des 10 meilleures pistes cyclables au monde, la route cyclable autour du lac Sun Moon fait partie de la Route cyclable no 1 de Taïwan, une route cyclable de 968 km (602 milles) qui fait le tour de l'île principale de Taïwan. La route est bien entretenue et balisée, tandis que la disponibilité et la location à faible coût de vélos de qualité rendent le cyclisme très accessible à Taïwan. Avec à la fois des sentiers cyclables plats et pittoresques et des routes intenses King of the Mountain, le cyclisme à Taïwan est vraiment amusant pour les novices et les experts.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire à L'Étape Sun Moon Lake, visitez le site letapesunmoonlake.com, ou si vous souhaitez visiter le lac Sun Moon pour faire du vélo vous-même, apprenez-en davantage à l'adresse eng.taiwan.net.tw.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de TTA, tandis que le marché de l'Est canadien est géré par la succursale de New York de TTA. Le nouveau slogan de marketing lancé en 2024 est Waves of Wonder.

