SHANGHAI, 17 juillet 2025 /CNW/ - SANY Group, un chef de file mondial de l'industrie des machines de construction, a dévoilé sa philosophie de service mondiale, « No More Waiting » (n'attendez plus), qui témoigne de l'engagement de SANY à offrir un soutien plus rapide et plus professionnel aux clients du monde entier.

Avec SANY, n’attendez plus

La philosophie « No More Waiting » découle de la compréhension approfondie qu'a SANY des défis auxquels font face ses clients dans le monde entier : les temps d'arrêt entraînent des retards et de lourdes pertes. En accordant la priorité au principe du « client d'abord », SANY vise à bâtir un écosystème de services intelligent et puissant pour améliorer la réactivité et les capacités.

Tang Xiuguo, président par rotation de SANY Group, a déclaré : « SANY a mis l'accent sur un dévouement inébranlable envers l'excellence du service. Le service n'est pas un accessoire, mais notre promesse fondamentale. Où que vous soyez, nous vous offrons des réponses rapides et des solutions efficaces pour optimiser votre valeur. »

Service à portée de main : bâtir un réseau mondial et numérique qui offre des réponses rapides

Le concept de « No More Waiting » désigne un service accessible. Où que vous soyez, le réseau de service de SANY demeure en ligne et fiable. Avec plus de 900 sites de service à l'étranger et plus de 3 500 ingénieurs de service formant le « Corps d'intervention rapide » (Rapid Response Corps) mondial, SANY offre un soutien en tout temps. La plateforme numérique MySANY permet de faire une demande de service en un seul clic, met les clients en lien avec des ingénieurs qui pourront répondre à leurs besoins de manière optimale et offre un suivi en temps réel. SANY démontre son engagement en organisant des tournées mondiales pour présenter ses services depuis 16 ans, établissant ainsi des liens avec des clients dans plus de 180 pays et régions.

La clé de « No More Waiting » réside dans la livraison rapide des pièces de rechange. SANY utilise un système d'entreposage et de distribution efficace et intelligent pour faire le pont entre le « dernier kilomètre » et l'approvisionnement en pièces détachées. Avec un réseau de plus de 900 entrepôts dans le monde, SANY assure une disponibilité rapide et localisée des pièces. Grâce à MySANY, les clients peuvent voir instantanément le prix des pièces, l'état de leurs commandes et le suivi de leurs livraisons, ce qui favorise la transparence et accélère la livraison pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'équipement.

La confiance de SANY dans « No More Waiting » repose sur son expertise technique avancée et son bassin de talents. Reconnaissant le rôle essentiel des professionnels dans la résolution des défis des clients, SANY a fait des investissements importants dans la création d'une force de service technique de calibre mondial. Le SANY Industrial College en Chine sert de plaque tournante mondiale pour former des professionnels des services, tandis que les centres de formation en Indonésie et en France se concentrent sur le développement d'une expertise locale. Ces centres offrent plus de 300 cours spécialisés, couvrant tout, des compétences techniques fondamentales aux compétences techniques avancées.

SANY demeure déterminée à réaliser des investissements substantiels pour améliorer ses capacités de service mondiales, avec la mission claire d'assurer un rendement optimal de chaque machine SANY dans le monde, dépassant constamment les attentes des clients et les normes de l'industrie pour offrir une valeur accrue aux clients mondiaux.

