OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Une économie canadienne forte repose sur la participation pleine et entière de tout le monde à la vie économique, sociale et culturelle du pays. Éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des genres, tout en prévenant et contrant toutes les formes de violence fondée sur le sexe, est essentiel pour bâtir un avenir où chaque personne au Canada peut s'épanouir.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, qui est responsable du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 5,9 millions de dollars pour sept projets visant à faire progresser l'égalité des genres.

Les deux organismes suivants recevront jusqu'à 1,2 million de dollars afin de renforcer leur capacité et celle d'organismes nationaux de femmes à atteindre leurs objectifs, à approfondir leurs connaissances et à mettre en œuvre des changements :

Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF), Ottawa ( Ontario )

Nom du projet : Renforcer la capacité des organismes nationaux de défense des droits des femmes

Montant accordé dans le cadre du Programme de promotion de la femme : 1 100 000 $

Nom du projet : Faire progresser l'égalité à l'approche du 100e anniversaire de l'affaire « Personne »

Montant accordé dans le cadre du Programme de promotion de la femme: jusqu'à 99 998 $

Les cinq organismes suivants recevront jusqu'à 4,7 millions de dollars afin de soutenir les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe en élargissant la portée et l'efficacité de leurs initiatives. Cette mesure constitue une étape de plus vers l'élimination de la violence fondée sur le sexe :

Services à l'enfance Andrew Fleck , Ottawa ( Ontario )

Nom du projet : Un départ équitable : apprentissage et services de garde des jeunes enfants accessibles pour les personnes survivantes de la VFS

Montant accordé dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe : jusqu'à 299 855 $

Nom du projet : Projet d'amélioration de la reddition de comptes institutionnelle - Phase III

Montant accordé dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe : jusqu'à 755 331 $

Nom du projet : Guérison de la santé relationnelle chez les femmes survivantes de VFS : soins relationnels sensibles au traumatisme

Montant accordé dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe : jusqu'à 1 256 918 $

Nom du projet : Résilience en action : approches intersectionnelles pour contrer la VFS dans les communautés diversifiées

Montant accordé dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe : jusqu'à 1 988 556 $

Nom du projet : Surreprésentées et sous-protégées : élaborer un cadre de justice reproductive axé sur les communautés autochtones, noires et afro-autochtones dans la RGT

Montant accordé dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe : jusqu'à 400 000 $

Qu'il s'agisse de soutenir les femmes en affaires, en leadership et dans le domaine culturel, ou d'assurer leur sécurité et leur bien-être, chaque personne a un rôle à jouer pour faire progresser l'égalité des genres et mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Investir dans des initiatives qui renforcent la capacité des femmes contribue à bâtir un avenir plus fort et plus durable pour tout le monde.

« En investissant dans la promotion de l'égalité des genres, nous investissons dans des communautés plus fortes, une économie prospère et un avenir plus inclusif. Ce financement témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à éliminer les obstacles et à veiller à ce que les femmes, ainsi que toutes les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe reçoivent le soutien nécessaire pour réussir dans tous les aspects de la société. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

Faits en bref

En 2018, 44 % des femmes au Canada -- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré que, au cours de leur vie, elles avaient subi une forme de violence de la part d'une ou d'un partenaire intime.

-- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré que, au cours de leur vie, elles avaient subi une forme de violence de la part d'une ou d'un partenaire intime. En 2018, 30 % des femmes ont déclaré avoir été victimes d'agressions sexuelles au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, un taux presque quatre fois plus élevé que celui des hommes.

Les femmes n'occupent que 30 % des postes de haute direction et 35 % des autres postes de direction.

Au Canada , 86 % des organismes qui revendiquent l'égalité des genres ont connu une demande accrue de programmes ou de services entre 2015 et 2020, mais 57 % ont dû annuler des programmes ou des services ou fermer leurs portes pendant un certain temps au cours de la même période en raison d'un manque de ressources.

, 86 % des organismes qui revendiquent l'égalité des genres ont connu une demande accrue de programmes ou de services entre 2020, mais 57 % ont dû annuler des programmes ou des services ou fermer leurs portes pendant un certain temps au cours de la même période en raison d'un manque de ressources. Un investissement d'environ 601,3 millions de dollars a été réalisé en 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ce montant comprend 105 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-2022, pour FEGC afin d'améliorer le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

S'appuyant sur ces investissements, le gouvernement du Canada a investi 539,3 millions de dollars sur cinq ans (2022 à 2027), dont 525 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a investi 539,3 millions de dollars sur cinq ans (2022 à 2027), dont 525 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Depuis que Femmes et Égalité des genres Canada est devenu un ministère officiel en 2018, il a investi plus de 497 millions de dollars dans 1 110 projets dans le cadre du Programme de promotion de la femme pour faire progresser l'égalité des femmes.

