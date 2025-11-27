BURLINGTON, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le vélo est un moyen de transport essentiel pour se déplacer à Burlington. La Ville compte 48 kilomètres de pistes cyclables qui relient les gens à leurs collectivités de manière pratique, abordable et durable. En partenariat avec la Ville de Burlington, le gouvernement du Canada investit dans l'agrandissement des infrastructures locales de transport actif.

Grâce à un investissement fédéral de plus de 3,8 millions de dollars, la Ville de Burlington améliorera plus de six kilomètres de la rue Prospect et de l'allée Graham en y aménageant des infrastructures cyclables protégées. Le projet permettra d'améliorer les infrastructures existantes en renforçant la sécurité, l'accessibilité et la durabilité grâce à l'amélioration de l'éclairage, des passages pour piétons, des trottoirs et des bordures, et à l'intégration d'éléments naturels.

Le nouveau corridor est un élément clé de la mise en œuvre du Plan de mobilité intégrée de Burlington, qui établit une vision pour le futur réseau de transport local. Une fois achevées, les nouvelles pistes cyclables amélioreront la connectivité et la sécurité des cyclistes, encourageant ainsi davantage de personnes à utiliser le transport actif à Burlington.

Citations

« Les collectivités en pleine croissance comme Burlington ont besoin de réseaux de transport sûrs, abordables et fiables pour permettre à leurs résidents de se déplacer. La construction de plus de six kilomètres de pistes cyclables supplémentaires à Burlington permettra aux gens de se rendre plus facilement au travail, à l'école et à d'autres destinations. Le gouvernement fédéral reste déterminé à aider les collectivités à rester connectées et à se déplacer. »

L'honorable Karina Gould, députée de Burlington, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« La rue Prospect est un corridor essentiel à Burlington, qui relie les quartiers et les résidents aux écoles, aux commerces et aux services d'est en ouest. L'ajout de six kilomètres de pistes cyclables protégées offrira aux gens une option supplémentaire pour se déplacer en toute sécurité, que ce soit à vélo, à pied ou en voiture. Les pistes cyclables protégées rendent nos rues plus sûres pour tous. Nous sommes reconnaissants pour le financement accordé par le gouvernement fédéral, qui permettra de soutenir nos résidents qui choisissent le vélo, un moyen de transport peu coûteux et écologique, et nous aidera à atteindre nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions. »

Marianne Meed Ward, mairesse de la Ville de Burlington

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 804 000 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la Ville de Burlington contribue à hauteur de 11 920 000 $.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à prolonger des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein leur collectivité. Les options de transport actif comprennent la marche, la bicyclette et les aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Communications ministérielles, Ville de Burlington, [email protected]