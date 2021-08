MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) salue la mise en place du fonds pour l'écosystème national pour les communautés noires du pays tel qu'annoncé par la ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'Honorable Mary Ng.

Ainsi, le Fonds pour l'écosystème national pour les communautés noires permettra aux entrepreneurs noirs du pays d'avoir accès à des services d'accompagnement et de consultation pour les aider à propulser leurs entreprises et à assurer leur succès, notamment en assurant leur éligibilité . Ces services incluent notamment le mentorat, le réseautage, la planification financière et le conseil d'affaires et seront dispensés par plusieurs organisations à but non-lucratif soutenues par le gouvernement fédéral.

« Nous sommes très heureux que ce fonds puisse être finalement lancé. Il sera d'une grande aide pour des milliers d'entrepreneurs qui ont exprimé, notamment lors de notre tournée, un besoin criant pour un accompagnement personnalisé et adapté à leur réalité. Le Fonds pour l'écosystème national pour les communautés noires est la pierre d'assise sur laquelle repose plusieurs initiatives d'aide, dont le programme de prêt aux entrepreneurs noirs que nous administrons. Grâce à cette annonce, nous sommes persuadés que ceux qui appliqueront à des prêts seront mieux outillés et mieux préparés pour soumettre leur application, ce qui aura un impact majeur sur le succès de leur entreprise en particulier et celui du programme en général »

Tiffany Callender , Présidente et directrice générale de FACE

À propos de FACE

FACE, est un regroupement d'organisations de soutien entrepreneurial à but non lucratif dirigés par des Noirs, soit l'Africa Centre, la Black Business Initiative (BBI), la Black Business and Professional Association (BBPA), l'association de la communauté noire de Cote des Neiges (ACN CDN) et le Groupe 3737. L'organisation a été mandatée par le gouvernement du Canada pour soutenir la croissance et le développement des entreprises dirigées par des noirs à travers l'administration d'un programme de prêts pour l'entreprenariat des communautés noires.

SOURCE The Federation of African Canadian Economics

Renseignements: Source : Yasmine Abdelfadel, [email protected], (514) 804-6182