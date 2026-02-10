REGINA, SK, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Financement agricole Canada (FAC) annonce aujourd'hui la formation d'une coalition composée de plus de 20 organismes d'investissement qui, ensemble, sont prêts à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien d'ici 2030. Ce jalon témoigne d'une occasion unique d'investissement dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien.

Cette promesse de la nouvelle coalition s'inscrit dans la continuité de l'engagement pris en mai 2025 par FAC Capital, à investir 2 milliards de dollars d'ici 2030 pour stimuler l'innovation dans le secteur agricole et agroalimentaire. Dans le cadre de cet engagement, FAC Capital est déjà en passe de déployer 325 millions de dollars en nouveaux capitaux au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2026. Le montant annoncé aujourd'hui, combiné à l'engagement pris par FAC en mai 2025, porte donc à 7 milliards de dollars les nouveaux investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien d'ici 2030.

Ces engagements apporteront des innovations aux agriculteurs canadiens grâce à des investissements dans des entreprises canadiennes novatrices, des occasions de construction et de financement de projets, ainsi que des entreprises de technologie agricole en phase de démarrage.

Cette annonce marque une étape importante dans le renforcement de la capacité du Canada à développer des innovations agricoles et agroalimentaires de calibre mondial. En 2021, selon Leadership avisé RBC, l'investissement total dans l'innovation agricole était évalué à 270 millions de dollars par an. Cette coalition aide le Canada à augmenter considérablement ce montant et à accélérer la commercialisation de technologies révolutionnaires et la productivité tout au long de la chaîne de valeur.

Ensemble, les engagements pris par FAC Capital et cette coalition d'investisseurs constituent une déclaration claire et éloquente quant à la vigueur et au potentiel à long terme de l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne à un moment charnière pour le secteur.

« Les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs canadiens comptent déjà parmi les plus innovants et les plus dynamiques au monde, a déclaré Darren Baccus, vice-président exécutif, Agroalimentaire, Alliances et FAC Capital. En formant cette coalition, nous réunissons les capitaux nécessaires pour développer des solutions révolutionnaires et offrir directement aux producteurs canadiens la prochaine vague d'innovations. Ce travail renforce notre sécurité alimentaire au pays tout en accélérant l'ascension du Canada au rang de superpuissance agricole et agroalimentaire. FAC continue de se concentrer rigoureusement sur le soutien aux agriculteurs canadiens et veille à ce que son travail ait des retombées tangibles et mesurables pour eux. »

« L'agriculture est l'un des secteurs de notre économie les plus importants et les plus propices à l'investissement, a déclaré Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cet investissement historique renforcera le leadership du Canada en matière d'innovation agricole et agroalimentaire, tout en traçant la voie de la croissance à long terme, de la compétitivité et de la résilience pour les générations à venir. »

Les organismes d'investissement qui font partie de la coalition sont les suivants :

Area One Farms

Arterra Growth

Bonnefield Financial

District Ventures Capital

Emmertech

Glengarry Farm Finance Corporation

InvestEco Capital Corp.

Maverix Private Equity

Nàdarra Ventures

Northleaf Capital Partners

NYA Ventures

Power Sustainable Lios

Radicle Growth Food and Agriculture Venture Capital

Royal Bank of Canada (RBC)

S2G Investments

Seminal Capital Holdings, LLC

SVG Ventures

Tall Grass Ventures

Tikehau Capital

Yaletown Partners

Au sujet de FAC

FAC est fière d'être entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Nos employés ont à cœur la réussite à long terme de ceux qui produisent et transforment les aliments canadiens. FAC offre des solutions souples de financement et de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC propose une combinaison de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de l'industrie. À titre de société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

SOURCE Farm Credit Canada

Pour obtenir plus d'information ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Éva Larouche, Relations avec les médias, Financement agricole Canada , 1-888-780-6647, [email protected]