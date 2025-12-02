REGINA, SK, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Les agricultrices et agriculteurs du Canada pourraient profiter de gains de revenus considérables et de nouvelles possibilités si la croissance de la productivité agricole revenait à ses niveaux historiques. Le rapport de Financement agricole Canada (FAC) intitulé Relancer la productivité agricole au Canada, estime que porter la croissance de la productivité à 2 % par année pourrait dégager 30 milliards de dollars de revenus agricoles supplémentaires, générer une croissance du PIB de 31 milliards de dollars et créer près de 23 000 emplois à l'échelle du pays.

Le Canada se démarque depuis longtemps parmi les producteurs alimentaires mondiaux. Au cours des 50 dernières années, le secteur agricole a connu une croissance importante de sa productivité grâce à une meilleure gestion agricole, à une utilisation plus efficiente des intrants et à l'innovation technologique. Le rapport fait toutefois une mise en garde : la croissance de la productivité a ralenti au cours des dernières années, ce qui menace la compétitivité du secteur et la capacité du Canada à répondre à la demande alimentaire croissante au pays et dans le monde.

« La croissance de la productivité agricole au Canada a constamment dépassé celle des autres pays du G7 pendant plus de trois décennies, ce qui illustre la force et la capacité d'adaptation de nos producteurs et productrices, explique Jean-Philippe Gervais, vice-président exécutif, stratégie et impact à FAC. Malgré tout, cette croissance a ralenti. Pour renverser la tendance, il faudra continuer d'investir pour stimuler l'innovation et repenser nos façons de faire afin d'aider le secteur de la production agricole à gagner en efficacité et à demeurer concurrentiel dans un marché mondial en rapide évolution. »

Le faible niveau d'investissement des entreprises dans la recherche et le développement au sein du secteur agricole conjugué au retard des investissements en capital de risque dans les technologies agricoles, continue de ralentir les gains de productivité et de limiter la commercialisation des innovations. Combler l'écart d'investissement du Canada est essentiel, puisque chaque dollar investi dans l'innovation agricole génère des rendements à long terme largement supérieurs à l'investissement de départ.

« Le secteur agricole canadien a le talent, l'ingéniosité et la détermination pour devenir un chef de file mondial de la production alimentaire durable, affirme Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. En plaçant la productivité et l'innovation au cœur de notre croissance, nous pouvons renforcer notre système alimentaire, soutenir les personnes qui en sont le moteur et bâtir une industrie plus résiliente pour aujourd'hui et pour les générations à venir. »

La productivité consiste à aider les entreprises agricoles à tirer le maximum de leurs ressources. Il s'agit d'utiliser les terres, le bétail, la main-d'œuvre et l'équipement de façon efficace, de réduire le gaspillage, d'améliorer la qualité et d'exploiter la technologie pour trouver de nouvelles façons de croître.



Le rapport définit trois grands moyens pour accroître la productivité :

Améliorer l'efficacité en tirant parti des données et en améliorant les pratiques de gestion;

Accroître la taille des exploitations au moyen d'investissements stratégiques;

Accélérer l'innovation en adoptant de nouvelles technologies et approches à la ferme.

La mise en œuvre concrète de ces objectifs exige des outils pratiques et des essais sur le terrain. Avec une seule saison de croissance chaque année, les agricultrices et agriculteurs font face à des risques importants lorsqu'ils mettent à l'essai de nouvelles technologies ou méthodes de production, et les gains liés à ces investissements mettent beaucoup de temps à être pleinement réalisés. Grâce aux fermes d'innovation propulsées par AgExpert, FAC soutient l'innovation à la ferme en aidant les producteurs à mettre à l'essai et à perfectionner de nouvelles pratiques.

FAC s'est engagée à investir 2 milliards de dollars, d'ici 2030, pour faire progresser l'innovation agricole et agroalimentaire au Canada. Forte de cet engagement, la division FAC Capital contribue à accroître l'innovation dans l'ensemble de la chaîne de valeur. FAC Capital appuie les entreprises qui développent des technologies et des solutions visant à améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité, aidant ainsi les entreprises du secteur de la production et de la transformation à adopter de nouveaux outils, à prendre de l'expansion et à bâtir un secteur agricole et agroalimentaire plus solide et plus concurrentiel.

Autres faits saillants du rapport :

Après avoir atteint un sommet de 2 % dans les années 1990 et 2000, la croissance annuelle de la productivité a graduellement diminué pour s'établir à 1,3 % dans les années 2010. Si les tendances actuelles se maintiennent, le taux de croissance annuel au cours de la prochaine décennie pourrait être inférieur à 1 %, un niveau qui rappelle celui observé dans les années 1970.

Relancer la croissance de la productivité pour la ramener à ses sommets des décennies passées pourrait augmenter les revenus des producteurs de 30 milliards de dollars - dont 18,5 milliards pour la production culturale et 11,5 milliards pour la production animale - et ainsi améliorer considérablement la rentabilité de l'ensemble du secteur.

Chaque dollar investi dans la recherche et le développement au sein du secteur agricole génère un rendement à long terme estimé entre 10 et 20 dollars, ce qui témoigne de la valeur économique de l'innovation.

Les investissements en capital de risque dans les entreprises d'agrotechnologie sont essentiels pour stimuler l'innovation et soutenir la commercialisation, mais ils sont limités au Canada. En 2024, les entreprises américaines ont attiré 6,5 milliards de dollars de ces investissements (45 % de la valeur des transactions mondiales), tandis que les entreprises canadiennes ont attiré 276 millions de dollars (environ 2 %), ce qui met en évidence un écart important en matière de commercialisation.

