REGINA, SK, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La valeur des terres agricoles cultivées au Canada a augmenté en moyenne de 6,0 % au cours du premier semestre de 2025, selon l'examen semestriel de la valeur des terres agricoles réalisé par Financement agricole Canada (FAC).

Il s'agit d'une croissance modeste par rapport au premier semestre de 2024, durant lequel on a constaté une hausse de 5,5 %. Entre juillet 2024 et juin 2025, l'augmentation a été de 10,4 %, ce qui représente une légère hausse par rapport à la période précédente de 12 mois (de janvier à décembre 2024) où l'on a enregistré une hausse de 9,3 %.

Cette croissance reflète un amalgame complexe de forces du marché et de dynamiques observées à l'échelle régionale, certaines provinces affichant des hausses importantes, alors que la valeur des terres agricoles est restée inchangée ailleurs. Le Manitoba est arrivé au premier rang avec une croissance de 11,2 %, suivi du Nouveau-Brunswick (9,4 %) et de l'Alberta (6,6 %). La Saskatchewan a suivi la moyenne nationale en affichant une hausse de 6,0 %, tandis que le Québec (2,6 %), suivi de l'Île-du-Prince-Édouard (2,3 %) et de la Nouvelle-Écosse (1,0 %) ont affiché des gains plus modestes. La valeur des terres agricoles en Colombie-Britannique et en Ontario est restée inchangée, ce qui souligne la nature inégale du marché.

« La demande de terres agricoles est demeurée forte dans la première moitié de l'année malgré la baisse des prix des produits de base, indique Jean-Philippe Gervais, économiste en chef de FAC. Les acheteurs ont continué d'investir, ce qui s'explique par la confiance à long terme dans le secteur agricole et par l'offre limitée de terres disponibles. Bien que la croissance soit inégale d'une province à l'autre, la tendance générale laisse entrevoir des possibilités de croissance prometteuses en agriculture. »

Malgré des gains notables dans certaines régions, la fourchette globale des prix de vente à l'acre n'a que légèrement augmenté au cours des six derniers mois. Les provinces qui ont connu une forte croissance au cours des dernières années connaissent maintenant une baisse des prix des terres agricoles, tandis que les régions qui ont connu des augmentations plus modestes jusqu'ici continuent de constater des gains solides. Dans l'ensemble, le marché semble se stabiliser.

M. Gervais souligne que les recettes monétaires agricoles canadiennes ont chuté de 1,6 % en 2024, principalement en raison d'une baisse des revenus tirés des céréales et des oléagineux, tandis que les recettes tirées du bétail ont augmenté. Au début de 2025, les revenus tirés des céréales et des oléagineux ont légèrement augmenté, bien que les résultats varient d'une culture à l'autre et d'une région à l'autre. Les recettes provenant des céréales et des oléagineux devraient diminuer globalement de 6,0 % en 2025. La baisse des taux d'intérêt et les bilans solides des exploitations agricoles offrent un soutien sous-jacent à la valeur des terres agricoles. Cependant, l'économie agricole pourrait refléter un environnement plus prudent au deuxième semestre de 2025 et en 2026 en ce qui concerne la demande de terres agricoles.

« L'interaction entre les taux d'intérêt, les revenus et les dépenses des exploitations agricoles ainsi que la disponibilité restreinte des terres continuera de dicter la trajectoire de la valeur des terres agricoles », ajoute M. Gervais.

