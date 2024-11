REGINA, SK, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Financement agricole Canada (FAC) accorde 1,5 million de dollars au titre du fonds AgriEsprit de FAC à 82 groupes communautaires de partout au pays pour appuyer la réalisation de projets d'immobilisations en milieu rural.

« À FAC, nous sommes incroyablement fiers de soutenir des projets qui ont un impact positif dans les collectivités rurales où nous vivons et travaillons, déclare Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. Grâce au fonds AgriEsprit de FAC, nous investissons dans des projets d'immobilisations qui rehaussent la qualité de vie et favorisent la croissance dans ces collectivités. Qu'il s'agisse d'améliorer la sécurité alimentaire ou les espaces communautaires, ces projets témoignent de la créativité et du dévouement de ceux et celles qui se sont engagés à bâtir un avenir prometteur pour le Canada rural ».

Cette année, le fonds AgriEsprit de FAC a octroyé entre 10 000 $ et 25 000 $ à diverses initiatives visant à améliorer la qualité de vie des gens dans les villes, les municipalités et les communautés autochtones de moins de 150 000 personnes.

Depuis les 21 dernières années, le fonds AgriEsprit de FAC a appuyé 1 697 projets, ce qui représente un investissement de 22,5 millions de dollars.

Les organismes de bienfaisance enregistrés, les municipalités, les organismes à but non lucratif et les gouvernements ou communautés des Premières Nations, des Métis ou des Inuits qui souhaitent recevoir du financement peuvent consulter les critères d'admissibilité, voir les projets retenus au cours des dernières années et présenter une demande en ligne à www.fondsagriespritfac.ca.

Au sujet de FAC

FAC est fière d'être entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Ses employés ont à cœur la réussite à long terme de ceux qui produisent et transforment les aliments canadiens. FAC offre des solutions souples de financement et de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC propose une combinaison de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de l'industrie. À titre de société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, des photos ou une entrevue, communiquez avec : Éva Larouche (bilingue), Communication d'entreprise, Financement agricole Canada, 1-888-780-6647, [email protected]